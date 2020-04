NCM

Cherrad favorable à une reprise en juin

Le coach intérimaire du NC Magra, Cherrad, est en contact permanent avec ses joueurs. Il a créé une page spéciale sur les réseaux sociaux où il peut voir ses poulains à l’œuvre et leur prodiguer des conseils afin de garder leur forme et de se préparer comme il se doit, dans le but d’être au rendez-vous à la reprise de la compétition officielle et des entraînements collectifs.

Cherrad, qui s’occupe du volet technique de l’équipe, après le départ de Hadj Merine, assume cette mission comme il se doit et il compte être à la hauteur de la confiance placée en sa personne par la direction de Magra, à sa tête le président Bennacer. Suite à la décision de la FAF de prolonger la suspension de la compétition pour deux autres semaines, c'est-à-dire jusqu’au 19 de ce mois, les coéquipiers de Rafik Boulaïnceur ont reçu un deuxième programme, remis par le coach intérimaire Cherrad. Un programme individuel de deux semaines, en attendant un signe du coach pour repaarendre le travail en groupe. Tout se passe comme prévu pour le moment, et les joueurs répondent comme il se doit aux instructions de Cherrad qui insiste sur le sérieux et l’abnégation dans le travail pour qu’ils soient au top et prêts pour la reprise collective. Le coach du NCM est favorable pour la reprise de la compétition au mois de juin prochain. Mais avant cela, il faudrait effectuer une préparation pour remettre les joueurs à niveau sur le plan physique.

Boulaïnceur : «Difficile de rester concentré»

L’attaquant du NC Magra, Rafik Boulaïnceur, estime qu’il est difficile de garder la forme avec des entraînements en solo. «Il faut reconnaître que c’est vraiment difficile de rester en forme avec des entraînements en solo, à la maison ou à la forêt, chacun selon ses moyens. On espère que cette pandémie du Covid-19 sera éradiquée dans les plus brefs délais et qu’on retrouve la vie normale. On est impatients de reprendre en groupe et de finir la saison avec l’objectif de sauver le NC Magra du purgatoire. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour être en forme et respecter les consignes du coach Cherrad qui fait de son mieux et qui est en contact permanent avec nous. Je demande encore une fois aux gens de rester à la maison pour lutter contre la propagation de ce virus», a-t-il indiqué.

K. M.