JSS

Vers un repos passif durant le Ramadhan

Les Bécharis ont été destinataires d'un nouveau programme d'entraînement individuel qui s'étend sur deux semaines. Le préparateur physique a fixé la durée à quinze jours, tout en affirmant qu'il ne sera pas possible aux joueurs de bien travailler durant le mois sacré. "On devait rester sur le même programme d'entretien et on a préféré établir un nouveau pour éviter aux joueurs la lassitude.

Rester confiné et travailler seul à la maison devient ennuyant à la fin. C'est pourquoi nous avons mis sur pied un nouveau programme. Toutefois, en l'absence d'une date fixe pour la reprise et avec le mois sacré qui s'annonce ce sera difficile pour les joueurs non seulement de garder leur concentration mais aussi de garder leur rythme de travail. On a fixé la durée du programme a quinze jours et on attendra du nouveau de la LFP. En cas de prolongation du gel de la compétition, on sera dans l'obligation de les libérer au moins pour le Ramadhan.

C'est une période difficile que traverse tout le pays et on est obligés de composer aussi bien avec le confinement que le mois sacré ou encore le gel des compétitions sportives. On va attendre jusqu'au début du mois de Ramadhan et s'il n'y aura pas de nouveau, on mettra les joueurs en congé", affirme le préparateur physique Zergati.

Kader B. A.