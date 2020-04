USB - Succession de Leknaoui

Iaïch et Aït-Djoudji contactés

Depuis le départ de Nadir Leknaoui, l’USB est gérée sur le plan technique par le préparateur physique Bouguezoula. Il a dirigé l’équipe pendant quatre matchs et les responsables du club sont certes satisfaits de son travail, mais ils songent sérieusement à confier la barre technique à un entraîneur chevronné.

Deux noms sont sur les tablettes de la direction. Iaïch, l’ex-coach de l’USMBA, et Aït-Djoudi, l’ex-driver du NAHDey. Farès Benaïssa a même pris attache avec les deux entraîneurs, dans le but de convaincre l’un d’eux pour prendre la barre technique. Iaïch a eu même une discussion avec le manager général Tréa et le le boss Benaïssa, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Quant à Aït-Djoudi, il se trouve toujours en France. Mais d’après nos sources, le futur coach sera connu dans une semaine. Les pourparlers vont bon train entre la direction et les deux techniciens et tout devrait s’éclaircir prochainement. Aït-Djoudi nous a confirmé qu’il n’y a rien d’officiel avec la direction de Biskra et dès qu’il rentrera au pays, il tranchera sa prochaine destination. «Pour ne rien vous cacher, j’ai eu des touches avec l’entourage de l’USB, mais aucun contact officiel pour le moment. Je suis disposé à négocier. Pour le moment, je suis confiné en France. Dès que la situation se débloque, je serai de retour et je serai disponible à négocier avec les équipes qui voudraient s’attacher mes services. Pour l’instant, on ne peut parler football et on prie le Bon Dieu d’éradiquer cette pandémie», a indiqué l’ancien coach du NAHD. Qui succédera à Nadir Leknaoui ? On le saura dans les prochains jours.

R. M.