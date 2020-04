USMA - Les Rouge et Noir veulent le récupérer

Benkhemassa ne ferme pas la porte

Le milieu de terrain international Mohamed Benkhemassa ne serait pas contre l’idée de retourner à l’USMA si le groupe Serport parvient à le convaincre. Le joueur qui a rejoint le FC Malaga l’été passé où il a signé un contrat de 3 ans, ne semble pas se plaire dans cette équipe de Ligue 2 espagnole.

Le joueur n’a pas eu beaucoup de temps de jeu dans cette formation confrontée à beaucoup de problèmes. Le manque d’argent et les rapports difficiles entre le propriétaire du club et les supporters ont influé sur le rendement de l’équipe qui s’est retrouvée à jouer le maintien au lieu de la montée. Les mauvais résultats enregistrés ont freiné Benkemassa qui s’est vu être relégué sur le banc des remplaçants. Une situation qui l’a beaucoup affecté moralement, lui qui voulait à tout prix aller en Europe pour progresser et découvrir le haut niveau, mais il est déçu par sa première saison à Malaga. Avec la pandémie de coronavirus qui fait ravage en Espagne, Benkhemassa s’interroge sur son avenir sportif, lui qui se trouve actuellement confiné chez lui à Oran. Il doit attendre ce que va décider la Fédération espagnole de football sur la suite à donner au championnat de Ligue 2. Il reste encore 11 journées à disputer, ce qui rend encore les choses plus difficiles. Benkhemassa aurait confié à ses proches qu’il ne fermait pas la porte à un éventuel retour à l’USMA, surtout avec l’arrivée du groupe Serport. Le joueur est prêt à demander sa libération du FC Malaga, surtout qu’il n’est pas considéré comme un joueur titulaire. Les nouveaux responsables de l’USMA ambitionnent de monter un grand club à partir de la saison prochaine. Le renforcement de l’équipe est obligatoire. Un joueur comme Benkhemassa qui n’est pas à présenter serait d’un excellent apport pour le vieux club de Soustara.

Le M’lili Guemroud convoité

Dans le but de renforcer sa défense et plus particulièrement le poste de latéral droit, les responsables chargés de dénicher des joueurs pour la saison prochaine se sont renseignés sur le latéral droit de l’ASAM, Guemroud , un joueur qui est en train de réaliser une excellente saison avec son équipe. L’ancien joueur de la JSK semble avoir passé un cap avec ses bonnes prestations. D’ailleurs, en plus de certaines équipes algériennes qui sont sur ses traces, le joueur a également des touches au Maroc. En tout cas, après Belaïli qui intéresse beaucoup l’USMA, Guemroud fait partie lui aussi de la liste des joueurs pistés.

Boumechra et Hamra seront prolongés

Nous avons appris que les responsables de l’USMA comptent convoquer prochainement Boumechra et Hamra afin de les convaincre à prolonger leurs contrats, surtout lorsqu’on sait qu’ils sont liés au club jusqu’au mois de juin 2020. En effet, Mohamed-Réda Boumechra et Abderrahim Hamra auront droit à un nouveau contrat pour faire partie de l'effectif qui représentera l'USMA lors du prochain exercice. Serport veut les convaincre à rempiler car ce sont deux joueurs d'avenir. Ils ont montré de belles choses cette saison, prouvant leur gros potentiel. Le nouveau propriétaire du club, le groupe Serport, veut préparer dès maintenant la saison prochaine en misant sur des joueurs de qualité.

Cherifi s’entraîne dur

Malgré le confinement, le défenseur de l’USMA, Redouane Cherifi, se donne à fond à l’entraînement en suivant le programme arrêté par le staff technique. Le latéral gauche des Rouge et Noir veut maintenir sa forme en prévision de la reprise de la compétition. Titulaire indiscutable dans son poste, le joueur mise sur des résultats positifs lors de la suite du parcours pour gagner une place sur le podium.

Zouari en tête des buteurs de l’USMA

Le milieu de terrain offensif, Abdelkrim Zouari, meilleur buteur de l’équipe, blessé au genou depuis le match face au MCO, est rétabli. Il a entamé des exercices en solo, en attendant d’accélérer la cadence dans les prochains jours, en suivant le programme de travail individuel préconisé par le staff technique. Le joueur est certes en retard par rapport au reste de ses coéquipiers mais il compte rattraper le temps perdu et inscrire beaucoup de buts pour prendre la première place de la Ligue 1. En effet, le classement des buteurs de la Ligue 1 est dominé par trois joueurs, à savoir Tiaiba (ASAM), Belhocini (USMBA) et Abid (CSC) qui sont à égalité avec 10 buts chacun. En ce qui concerne l’USMA, le meilleur buteur reste Zouari avec 7 buts, suivi de Meftah qui a inscrit 5 buts, alors que Mahious occupe la 3e position avec 4 buts. Ce classement va certainement changer en fin de saison.

Onze Mondial salue le parcours de Ferhat

Le magazine français Onze Mondial s’est intéressé au parcours cette saison de l’ex-joueur de l’USMA, Zineddine Ferhat. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, l’international algérien a confirmé les espoirs placés en lui. Arrivé l'été dernier en provenance du Havre, ce dernier avait terminé avec 20 passes décisives lors de la saison 2017-2018 en Ligue 2. Cependant, Zineddine Ferhat affiche tout de même des statistiques plus que correctes pour sa première saison au sommet de l'élite française. Le néo-Nîmois comptabilise cette saison 4 passes décisives, 50 dribbles réussis et 198 duels gagnés. Ce qui fait de lui le meilleur passeur, dribbleur et joueur ayant gagné le plus de duels chez les Crocos. Une mentalité de battant !

