ESS

El-Kouki : «La reprise sera très difficile»

Les compétitions sportives et le championnat de Ligue 1 sont à l’arrêt depuis presque un mois. Une situation qui inquiète de plus en plus nos clubs. A l’Entente de Sétif, même si on ne panique pas, on ne déroge pas aussi à la règle.

En effet, le dauphin du championnat n’a plus rejoué depuis le 15 mars, face à la JS Kabylie (0-0) plus exactement, au stade 8-Mai 45, pour le compte de la 21e journée. Cela veut dire que les Sétifiens sont sans compétition et sans entraînements collectifs depuis 27 jours. Cette situation risque de durer et cela inquiète de plus en plus les Sétifiens dans la mesure où il était prévu que la compétition reprenne le 5 avril, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports avait prolongé cette période d’inactivité à cause du Covid-19 pour la deuxième moitié du mois en cours. La direction sétifienne ainsi que le staff technique appréhendent beaucoup cette période ou les joueurs ne s’entraînent plus ensemble, se contentant de faire des exercices en solo à la maison. Il faut savoir que plus cette période sera longue, plus la reprise du championnat deviendra difficile pour diverses raisons. Il faut dire que les Noir et Blanc, à l’instar des autres clubs de la Ligue 1, n’ont pas vraiment le choix face à cette crise sanitaire, mais cela n’empêche pas le coach d’appréhender les choses, surtout qu’il se trouve en Tunisie actuellement. «La reprise qui sera très difficile, est tributaire, en fait, de l’évolution de ce virus et des décisions prises par les instances du football et du MJS» a indiqué El-Kouki. De l’avis des spécialistes, ce que vit le football mondial est inédit et inquiétant à la fois, car comme tout le monde le sait, un arrêt d’un mois sans le moindre entraînement collectif ne fera nullement les affaires des joueurs. Si les entraînements collectifs reprennent au mois d’avril, ce qui n’est pas évident, l’ESS, par exemple, devrait refaire sa préparation et bénéficier d’au moins trois à quatre semaines pour que les joueurs puissent retrouver leur forme.

Les joueurs manquent de moyens

Il faut dire que le joueur algérien n’a pas les moyens de son homolgue européen pour s’entraîner seul à la maison. A cet effet, lors de cette période d’inactivité, les joueurs de l’Entente, à l’instar de la plupart des autres éléments des autres clubs, ne font qu’entretenir leur forme chez eux ou à la limite, ils effectuent des joggings dans les stades de proximité. El-Kouki affirme qu’il faudrait tout refaire sur le plan physique, car rien ne peut remplacer les entraînements collectifs et le travail physique et tactique avec le staff technique. En tout cas, le risque d’une saison blanche reste une éventualité, surtout qu’au train où vont les choses, il n’y a aucune visibilité pour les décideurs du football afin de pouvoir redémarrer le championnat national dans les jours à venir.

W. D.