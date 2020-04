MCO - Dettes, scandales, affaires en justice…

Un club en déclin

Les affaires Lakhdari et Heriat qui mettent à mal l’actuelle direction du Mouloudia d’Oran, montrent l’étendue de l’incurie qui caractérise la gestion des clubs professionnels. Le problème va au-delà de l’aspect financier de cette affaire puisqu’il renseigne sur le degré d’amateurisme de ceux qui gèrent actuellement le football.

Concernant Lakhdari, dont le transfert a été considéré par les supporters comme un flop, tourne autour d’un différentiel de salaires que le joueur réclame aujourd’hui. Peu utilisé, il avait été invité à chercher un club pour un prêt. Au lieu de l’informer de cette décision dans des délais raisonnables, on ne l’a mis au courant qu’à la veille de la fermeture du mercato estival, l’obligeant ainsi à prendre la première option qui s’offrait à lui. Résultat des courses, Lakhdari a rejoint l’US Biskra où il perçoit un salaire allégé de 600 000 DA par rapport à ce qui est mentionné dans le contrat, toujours en cours de validité, qui le lie au MCO. La direction du club aurait dû prévoir des clauses dans le contrat signé avec le joueur pour éviter ce genre de situation. Le prêt de joueurs est une pratique courante dans le football mondial mais contrairement à ce qui se passe chez nous, elle est rigoureusement encadrée pour protéger les intérêts aussi bien du joueur, de son club employeur et du club où il est placé. Le malheureux dans cette affaire c’est que la direction du club n’a même plus aucune voie de recours, puisque le TAS a tranché en faveur du joueur qui dispose aujourd’hui de la forme exécutoire de la décision du tribunal, sommant le MCO a verser des différentiels de salaires d’un montant de plus d’un milliard de centimes. L’affaire aurait pu être évitée si tous les aspects de la relation liant les deux parties avaient été évoqués et prévus dans le contrat.

Heriat, une autre preuve de l’amateurisme de la direction

L’enfant de Biskra est une pièce maîtresse dans l’échiquier du Mouloudia d’Oran. Lors de son arrivée à Oran, les dirigeants avaient convenu avec lui de prendre en charge une partie du loyer de son habitation. On lui avait également fait miroiter la possibilité de vendre son image à travers des spots publicitaires. Le temps est passé et les dirigeants n’ont pas respecté les clauses du contrat qu’ils ont paraphé. L’avocat du joueur, pour éviter que les faits ne soient frappés de prescription, lui a proposé d’adresser une requête pour exiger la quote-part du club dans les loyers de l’habitation et un montant qui couvre la vente de l’image du joueur qui n’aurait été sollicité pour aucun spot ou autre prestation publicitaire. C’est une requête des plus ordinaires, rédigée par un avocat-conseil, pour éviter que les faits ne soient frappés de prescription pour dépassement des délais. Elle n’a pas encore atterri sur le bureau de la CRL et encore moins au niveau du greffe d’un tribunal. Au lieu de gérer comme il se doit ce problème, les dirigeants actuels du MCO se sont empressés de mener ce qu’ils considèrent comme une contre-offensive face au joueur. Ils ont recouru réseaux sociaux pour s’attaquer à lui et le jeter en pâture aux supporters. En agissant ainsi, ils donnent l’occasion à Heriat de recourir à la justice et d’obtenir gain de cause, puisque le contrat qui le lie au club lui permet de réclamer la prise en charge d’une partie du montant des loyers par son employeur, en plus d’un autre montant pour la vente de son image. C’est dire que ces deux affaires ont montré encore un fois que le football national est confié à des amateurs qui ignorent tout d‘une gestion saine, basée sur le respect de la réglementation et surtout sur la confiance mutuelle entre l’employeur et son employé. Aujourd’hui, le MCO se retrouve dans de beaux draps par la faute de ses dirigeants qui ont fait tout faux…

Les joueurs seront-ils payés avant le mois de carême ?

Même si la date de la reprise n’est toujours pas connue, le règlement d’une partie des salaires des joueurs, qui attendent depuis six mois, demeure une priorité pour la direction du cub. Selon des sources, le directeur général du club, Cherif El Ouezzani, qui déplore le manque de ressources financières en cette période de pandémie veut tout faire pour verser une partie des salaires à ses joueurs. Il faut dire que ces derniers qui n’ont pas touché leur mensualité depuis un semestre seront contents si jamais la direction parvenait à leur octroyer une partie de leur dû avant le début du mois de Ramadhan, prévu dans moins de deux semaines. Il faut dire que les dirigeants sont appelés à gagner l’estime de leurs poulains qui sont appelés à terminer la saison en cours, même si elle ira au-dela du mois d’août.

Un nouveau programme d’entraînement pour Ramadhan

Selon les mêmes sources, les joueurs seront soumis à un repos actif durant le mois de Ramadhan. En effet, les camarades de Boutiche ne devront pas fournir les mêmes efforts que lors des précédents jours. Le staff technique du Mouloudia d’Oran va, en effet, établir un nouveau programme allégé. Certes, les joueurs ne bénéficieront pas d’un repos passif car ils seront toujours soumis à un travail mais cela en fonction des exigences du mois de jeûne. La première semaine sera consacrée à un repos passif, avant d’effectuer une reprise avec des footings et des exercices de renforcement à domicile. Ce n’est qu’après le mois de Ramadhan que le staff technique communiquera un nouveau programme aux joueurs, et ce, en fonction des décisions qui seront prises par la Fédération algérienne de football concernant le sort de l’actuelle saison.

H. H.