JSK - Son rendement a baissé par rapport à l’exercice précédent

Hamroune sur le départ si…

L’attaquant Rezki Hamroune a reconnu que son rendement a baissé par rapport à la saison dernière, mais il a expliqué cela par la nouvelle manière de jouer de l’équipe depuis l’entame de cet exercice.

En effet, sur sa page Instagram, Hamroune, en réponse aux questions de certains supporters sur ses prestations et les raisons de sa baisse de forme cette saison, a répondu avec tact, en affirmant que la manière avec laquelle joue l’équipe cette saison n’est pas la même que celle de l’exercice dernier. Il a expliqué que lors de la saison passée, la JSK imposait son jeu et dominait ses adversaires, ce qui avait permis aux attaquants de briller et de marquer des buts, alors que cette saison, l’équipe s’est contenté de défendre lors de la première manche du championnat où elle n’opérait que par des contres. Pour lui, cela a rendu sa tâche difficile, surtout que les contres n’étaient pas rapides. Pour rappel, Hamroune était le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière, alors que dans l’actuelle, il n’a marqué que quatre buts en championnat, même s’il reste l’un des meilleurs attaquants de la JSK. La preuve, il est le joueur le plus utilisé dans le secteur offensif depuis l’entame de la saison. Contacté par nos soins pour avoir son avis quant à la course au titre, Hamroune a indiqué que la JSK défendra crânement ses chances jusqu’à l’ultime journée du championnat. «Pour le moment, on ne pense qu’à cette pandémie de coronavirus que nous espérons voir disparaître dans les jours à venir. Les gens doivent respecter les mesures de confinement, car en l’absence de vaccin, il n’y a que le confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Face à cette pandémie mortelle, les gens doivent prendre conscience pour éviter le pire. Pour ce qui est du titre, tout reste possible. Rien n’est encore joué, vu qu’il reste huit matches avant la fin de l’exercice, donc 24 points en jeu. Cela dit, on ne va pas baisser les bras et on fera tout pour satisfaire nos supporters. On a hâte de retrouver la compétition, mais on ne connaît toujours pas la date de la reprise à cause de cette pandémie», a indiqué Hamroune qui pourrait quitter la JSK à la fin du championnat si la direction reçoit une offre alléchante.

Stage de trois semaines à la reprise

Bien que l’entraîneur Yamen Zelfani soit en contact permanent avec ses joueurs auxquels il demande sans cesse de respecter le programme que leur a remis le préparateur physique, Rodolphe Duvernet, on croit savoir qu’il souhaite programmer un stage de trois semaines au minimum à la reprise des entraînements. Il s’attend à ce que la reprise du championnat soit reportée à juin - juillet et pour bien préparer ses joueurs, il est en train de réfléchir à l’après- confinement. Il a expliqué à ses dirigeants que même si ses poulains suivent à la lettre le programme d’entraînement, ils ne pourront pas être au top de leur forme. Malgré l’écart qui sépare son équipe du leader du championnat, le CR Belouizdad, l’entraîneur franco-tunisien ambitionne toujours de remporter le titre.

4 à 5 mois de convalescence pour Saâdou

Comme rapporté dans l’une de nos précédentes éditions, le capitaine Nabil Saâdou a subi une intervention chirurgicale la semaine dernière. Victime d’une fracture aux ligaments croisés lors de la rencontre face à l’ASO, Saâdou aurait consulté le professeur Zemmouri, avant de décider de se rendre en Tunisie pour subir l’intervention chirurgicale. Le fait qu’il soit opéré en Tunisie n’a pas plu à certains dirigeants, surtout que la plupart d’entre eux n’étaient pas au courant de son intervention chirurgicale. L’entraîneur Zelfani n’a pas manqué d’appeler le chirurgien qui l’a opéré pour avoir des nouvelles de son capitaine. Malgré la fermeture des frontières, le défenseur des Canaris a pu se rendre à Tunis. Son ancien équipier, Lyes Chetti, a été le premier à lui rendre visite à l’hôpital. Libre de tout engagement au mois de juin, Saâdou pourrait quitter la JSK si ses contacts avec les clubs tunisiens se concrétisent. Il serait convoité par plusieurs équipes tunisiennes, dont l’Espérance de Tunis et le Club Africain. D’après un de ses amis, la convalescence de Saâdou devrait durer de 4 à 5 mois. Avec une bonne rééducation, il pourrait retrouver la compétition aux mois de septembre ou octobre. Les supporters des Canaris se demandent si le président Mellal parviendra à convaincre son capitaine à prolonger.

Marek : «Il faut venir en aide aux nécessiteux»

Après Chay, Kana et Chioukh, qui ont appelé les citoyens à faire des dons pour venir en aide aux nécessiteux, c’est au tour du manager général, Kamel Marek, de lancer un appel en direction de la population pour qu’elle n’oublie pas les plus démunis en cette période très critique. «Il faut venir en aide aux nécessiteux, car il y a des gens qui souffrent beaucoup à cause de cette pandémie de coronavirus. Je conseille aussi aux gens de respecter les mesures de confinement, car cette pandémie est très contagieuse et mortelle. Chacun de nous doit faire preuve de sens de responsabilité pour lutter contre la propagation du coronavirus», a déclaré Marek. Les dirigeants de la JSK sont impliqués dans la lutte contre la propagation de cette pandémie, et cela ne les empêche pas de préparer l’après-confinement et la saison prochaine.

D. K.