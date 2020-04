ESS

Stage en Tunisie à la reprise

La pandémie du coronavirus Covid-19 n’empêche pas les acteurs du mouvement sportif national à penser à l’avenir. Ainsi, le club phare de la capitale des Hauts Plateaux entame les préparatifs de la reprise de la compétition.

Pour permettre aux partenaires de Djahnit de renouer avec le championnat dans les meilleures conditions, la direction de l’ESS pense à organiser un stage de préparation en Tunisie. L’entraîneur en chef des Noir et Blanc, Nabil El-Kouki, a été chargé de l’établissement d’un programme détaillé d’un regroupement de 7 à 10 jours. Face à cette nouvelle situation s’apparentant à un véritable casse-tête chinois, la mission du staff technique n’est pas simple. Car il est obligé de revoir de fond en comble le travail foncier. Même si elle n’est pas impossible, la nouvelle besogne d’El-Kouki et de ses collaborateurs sera compliquée. Pour de nombreux observateurs, les principaux acteurs auront du mal à reprendre le travail, à retrouver la vitesse de croisière après une si longue trêve intervenant de surcroit à quelques encablures de la fin d’un exercice long et harassant à la fois. Notons par ailleurs que la commission de recours de la FAF qui devait statuer sur l’appel déposé par le club sétifien n’a pas encore siégé. A ce propos, une question taraude l’esprit des Ententistes, la composante de ladite commission est-elle réglementairement habilitée à étudier le dossier ?

Laribi : «La routine pèse énormément»

Les joueurs commencent à sentir les effets d’un repos forcé, la routine et les méfaits d’un repos actif présentant beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages. «La pandémie du coronavirus a non seulement chamboulé notre emploi du temps, mais a porté un sacré coup à notre forme, principale outil de travail d’un footballeur de haut niveau. On a beau travaillé en solo, multiplié et diversifié les exercices, mais la fatigue morale prend le dessus, le plus souvent. En plus du programme tracé par le staff qui veille à son application stricte, je multiplie les sorties en forêt. Cependant, la lassitude est là, omniprésente. Pour éviter les blessures, on doit bien préparer la reprise. Il est, à mon sens, important de penser à la santé des joueurs qui ne sont pas des robots incassables», souligne le défenseur ententiste, Laribi.

W. D.