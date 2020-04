MCO - Pour faire face aux dettes qui enfoncent le club

Vers le plafonnement des salaires

La crise financière que traverse le club a mis en alerte les dirigeants qui ne savent plus sur quel pied danser. Pour eux, la solution passe non seulement par l’arrivée d’un repreneur mais aussi par une refonte de la gestion du club qui doit dépenser en fonction de ses moyens.

On pense sérieusement à réduire les salaires et les postes d’emploi au niveau de la SSPA. «L’assainissement passe par l’arrivée d’un repreneur qui doit être une entreprise nationale qui pourrait non seulement injecter de l’argent frais mais aussi veiller à la rigueur dans la gestion des finances. Le club ne peut plus se permettre de folies en matière de salaires. D’ailleurs, on pense sérieusement à nous réunir dans les prochains jours pour définir des niveaux de salaires qui seraient conformes à nos moyens financiers. On est obligé de réduire des salaires et aussi à supprimer certains postes au niveau des catégories du club et de l’administration. Le Mouloudia d’Oran traverse une crise financière sans précédent. La situation léguée par l’ancienne direction est catastrophique. Les subventions des pouvoirs publics ne peuvent pas couvrir le passif du club qui doit trouver de l’argent pour régler le problème des dettes que réclament certains joueurs qui ont obtenu des décisions de justice», affirme une source proche de la direction.

L’affaire Cavali, le coup de grâce ?

L’actuelle direction pourrait se retrouver dans une situation encore plus difficile dans les prochains jours. En effet, les dirigeants qui doivent trouver de l’argent frais pour régler des dettes et gérer le quotidien de l’équipe, s’attendent à un coup de grâce qui pourrait venir d’une injonction de la Fifa, sommant le club à verser des compensations à l’ancien entraîneur, Jean Michel Cavali. La solution de cette affaire, léguée par l’ancienne direction, ne peut venir que des pouvoirs publics. Pour le moment, c’est le wait and see côté direction où on affirme que la situation est des plus graves pour l’avenir du club.

Lakhdari et Heriat réclament plus de deux milliards

La direction qui ne sait plus où donner de la tête, en raison de l’accumulation des dettes et l’absence de ressources financières, a été refroidie par la sortie des joueurs Lakhdari et Heriat qui ont réclamé un montant de plus de deux milliards de centimes. Si Lakhdari qui détient une décision du TAS réclame 975 millions de centimes, Heriat, quant à lui, demande un milliard deux cent quarante millions de centimes. Ce dernier possède, en effet, un contrat qui date de 2013 où il est écrit noir sur blanc que le club devait lui verser un montant de soixante-dix millions de centimes, conformément à un avenant déposé au niveau de la Ligue. Il exige également trois millions de dinars pour l’utilisation de son image dans des spots publicitaires ainsi qu’un million de dinars pour couvrir les frais de restauration et d’hébergement. Cumulés, ces montants avoisineraient les 12 millions de dinars. Lakhdari Adel réclame deux mois de salaire et une indemnité de soixante millions de centimes par mois qui représente la différence de salaire entre le MCO et l’USB, puisque le joueur, encore sous contrat, a fait l’objet d’un prêt. Le MCO est ainsi sommé de lui verser la différence. Cela intervient au moment où l’actuelle direction du Mouloudia d’Oran attend que l’ancien président, Ahmed Belhadj, mette à sa disposition les documents qui prouvent que Lakhdari a touché ses salaires. En tous les cas, la direction est appelée à défendre les intérêts du club sans perdre de temps car d’ici la fin de la saison, les dettes risquent d’envoyer ce symbole du football de la région ouest du pays au tapis.

Heriat : «Je n’ai pas l’intention d’engager un bras de fer avec le club»

Le milieu de terrain du Mouloudia d’Oran, Hamza Heriat, se dit déçu du fait que son affaire soit dévoilée au grand public alors qu’elle était censée rester secrète entre lui et la direction. Il a tenu à apporter sa version des faits pour éviter que les supporters le prennent en grippe. «Je suis extrêmement déçu que cette affaire prenne une telle ampleur. On a voulu salir mon image en véhiculant l’information d’une façon tronquée. Personnellement, j’étais désagréablement surpris par le fait que cette information soit publiée partout, notamment sur les réseaux sociaux. La vérité est que je détiens un contrat avec des clauses qui n’ont pas été honorées depuis la saison 2013. Mon avocat avait saisi le TAS car si cette affaire dépasse un certain temps, elle sera rejetée sur la forme pour prescription des faits. Raison pour laquelle il m’a demandé d’aviser la direction du MCO. Je lui ai donné le feu vert. Je n’ai jamais demandé à ce que l’actuelle direction me verse une telle somme, surtout par les temps qui courent», affirme le joueur, avant d’ajouter : «Je voulais seulement qu’on prenne en considération cette requête ni plus ni moins. J’aurais aimé qu’on prenne attache avec moi en premier pour me demander des explications au lieu de véhiculer de fausses informations à mon égard. A ce que je sache, cette requête ne va pas bloquer les comptes du club. Elle n’aura aucune incidence sur les finances du MCO. Je cherche seulement à trouver un terrain d’entente avec la direction, tout en respectant la démarche administrative afin de ne pas être débouté.» Il dément en bloc les rumeurs laissant entendre qu’il ne reviendra pas au Mouloudia d’Oran pour terminer la saison. «Je ne sais pas où les gens ont pu aller chercher ce genre de rumeurs. Je dirai seulement que je serai présent aux entraînements dès la reprise. J’espère seulement qu’on arrive à gagner notre bataille contre le coronavirus», conclut le joueur qui se trouve actuellement chez lui, à Biskra.

Solidarité nationale contre le Covid-19

La quote-part du MCO débitée des droits TV

Les 125 millions de centimes que le Mouloudia d’Oran est censé verser dans le cadre de la solidarité nationale dans la lutte contre la propagation du coronavirus seront débités par la LFP des droits TV. La Ligue nationale avait demandé aux 16 clubs de la Ligue 1 de participer à l’effort de solidarité en versant chacun un montant de 20 millions de dinars. Après négociations, les pensionnaires de l’élite, au vu des difficultés financières qu’ils vivent, ont accepté de verser le montant de 125 millions de centimes qui seront en principe débités des droits TV.

H. H.