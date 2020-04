USMA

Meftah veut terminer sa carrière chez les Rouge et Noir

Le 5 mai prochain, le défenseur Mohamed Meftah fêtera ses 35 ans. L’ex- international qui a rejoint l’USMA en 2011, sera libre cet été mais le joueur veut poursuivre l’aventure avec les Rouge et Noir. Il fait partie des cadres du club algérois, réussissant à gagner plusieurs titres.

Malgré son âge avancé, il reste l’un des pions essentiels du club, avec un rendement stable et des performances à la hauteur. Avec 6 buts à son actif, il est le buteur de l’USMA, à 8 journées de la fin de la saison. Il a été décisif dans plusieurs rencontres. Même si défensivement son rendement a quelque peu baissé, offensivement il est toujours adroit et efficace. Il a le sens du but et sait se placer dans la surface de réparation. Il excelle également dans les penaltys, d’ailleurs il est très rare qu’il en rate un. Son sérieux à l’entraînement et sa détermination lui ont permis de rester compétitif et bien gérer sa carrière. Les supporters de l’USMA l’ont adopté et le joueur s’est senti à l’aise dans le club. Même s’il a été formé à la JSK, il voue un grand amour à l’USMA, un club qui lui a permis de passer un cap dans sa carrière en gagnant beaucoup de titres et en arrivant à disputer, en 2015, la finale de la C1 contre le TP Mazembe. Pour cette saison, malgré une élimination dans la phase de poules de la LDC, Meftah estime que le parcours de l’USMA n’a pas été mauvais. «Malgré le manque d’argent et de préparation, on s’est battus avec nos armes pour parvenir à jouer la phase de poules. On a fait le maximum contre des équipes huppées, comme le WAC ou Mamelodi Sundowns, mais on a été éliminés à cause de quelques détails. On doit tirer les enseignements de ce parcours», a affirmé l’ex-joueur de la JSMB. Concernant son avenir, Meftah aurait confié à ses proches qu’il veut terminer sa carrière à l’USMA et que pour l’instant, il n’a pas encore décidé à quel moment il mettrait un terme à sa carrière. «Je me sens encore capable de jouer et d’apporter mon expérience à mon équipe» a-t-il indiqué.

Les supporters favorables au retour de Benkhemassa

Une fois l’information sur le retour du milieu de terrain international, Mohamed Benkhemassa, ayant circulé, les supporters se sont exprimés sur les réseaux sociaux, souhaitant vivement que cela se concrétise. Les fans de l’USMA ont accueilli favorablement cette information car ils pensent que c’est le joueur qui pourrait stabiliser le milieu de terrain de leur équipe. Son absence a été ressentie cette saison, puisque l’équipe a manqué de constance et de créativité dans son jeu. L’expérience de Benkhemassa serait d’un grand apport pour l’USMA la saison prochaine, surtout par rapport aux ambitions des nouveaux propriétaires du club qui veulent monter une grande équipe. Maintenant reste à savoir comment le groupe Serport va agir afin de convaincre la direction de Malaga à le libérer cet été. En tout cas, les Usmistes espèrent un retour de Benkhemassa.

Intérêt pour Naïdji

L’actuel attaquant du club portugais de Gil Vicente, Zakaria Naïdji, intéresse l’USMA qui songe à le recruter cet été si elle arrive à le convaincre à revenir jouer en Algérie, après son expérience au Portugal. L’ex-joueur du PAC, malgré son talent, n’a pu s’imposer dans le championnat portugais. Les nouveaux propriétaires de l’USMA comptent mettre le paquet cet été dans le but de le recruter.

Khemaïssia : «Je suis contre une saison blanche»

Le latéral gauche, Khemaïssia, se trouve actuellement chez lui à Guelma où il s’entraîne en suivant le programme établi par le coach. Le défenseur usmiste se dit impatient de retrouver la compétition. «Même si je m’entraîne tous les jours en individuel, ça reste insuffisant car rien ne remplace l’entraînement collectif. On traverse une période difficile mais on doit s’adapter. En tout cas, j’espère que cette pandémie cessera et que les choses reviennent à la normale. Personnellement, je suis contre l’idée d’une saison blanche, il reste encore huit matches à disputer et je pense qu’il reste encore du temps pour finir le championnat», a-t-il indiqué.

Redjihimi veut partir

Le joueur de couloir, Redjihimi, n’a pas beaucoup joué cette saison avec les Rouge et Noir. Il a été titularisé à deux reprises mais il n’a pas convaincu. Ce joueur qui a évolué en Italie, dans un club de 3e division, veut changer d’air. Il compte demander sa lettre de libération cet été afin de rejoindre un autre club. Du côté de la direction, on préfère attendre un peu pour aborder le sujet des joueurs à libérer.

K. H. A.