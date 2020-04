ESS - La direction se penche sur les "fin de contrat"

Six joueurs seront libres au mois de juin

L’Entente de Sétif fait face, tant bien que mal, à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Les joueurs essayent de faire de leur mieux pour appliquer le programme remis par le staff technique, en s’entraînant individuellement. L’entraîneur qui se trouve chez lui en Tunisie est à l’affût de la moindre information concernant son équipe, alors que les dirigeants font le maximum pour réunir l’argent nécessaire pour terminer la saison.

Par ailleurs, ces derniers se penchent aussi sur le dossier des joueurs en fin de contrat. «Nous allons ouvrir le chapitre des joueurs en fin de contrat. Toutes ces questions et d’autres nécessitent aussi une réflexion et un consensus de toute la famille du football. L’ESS, qui a consommé son pain noir et qui revient au premier plan, sans l’aide de personne, est franchement contre l’année blanche. Ne dit-on pas que gouverner c’est prévoir ? Je dois, en ma qualité de PCA de la SSPA, penser à l’après-Covid-19. N’ayant pas volé la place qu’elle occupe dans la hiérarchie de la Ligue 1, l’ESS estime qu’il est encore possible de boucler l’exercice et de connaître l’identité des futurs locataires du podium. Nous devons rentabiliser les investissements consacrés. Cependant, nous pensons aussi à la saison prochaine. Il y a des cadres de l’équipe qui arrivent au terme de leur contrat. Nous allons tenter de les convaincre de rester et d’encadrer cette jeune équipe, qui a montré de bonnes choses cette saison», a indiqué le premier responsable de l’Entente, Azeddine Arab. A signaler que six joueurs, habituellement des titulaires au sein de l’équipe, verront leur contrat arriver à terme au mois de juin. Il s’agit de Habib Bouguelmouna, convoité par de nombreuses formations de la Ligue 1, Zakari Draoui, Houari Ferhani, Amir Karaoui, Abdelkrim Nemdil et Saâdi Redouani. La direction de l’Entente est appelée de régler rapidement le cas de ses joueurs, surtout que le championnat risque d’aller au-delà de l’expiration de leur contrat. Les joueurs vont se retrouver en position de force, surtout qu’ils attendent toujours de percevoir leurs salaires.

A propos des salaires des joueurs

Les recommandations de la Fifa

On sait que la situation dans laquelle vivent les clubs professionnels à travers le monde est inédite. En effet, la compétition est à l’arrêt depuis un mois déjà et les choses risquent de se prolonger. L’Entente de Sétif ne déroge pas à la règle et les dirigeants se retrouvent devant un véritable dilemme, surtout que la situation est complexe du fait qu’ils ne peuvent pas se réunir avec les joueurs pour trouver une issue. A cet effet, l’instance internationale qui gère le football mondial, la Fifa, intervient pour aider les clubs à résoudre cette problématique. En effet, elle a demandé aux clubs et aux joueurs de trouver des accords sur les salaires afin de faire face aux difficultés provoquées par la crise du coronavirus et a recommandé de prolonger les contrats des joueurs pour achever la saison. La Fifa préconise également de repousser l'ouverture du marché des transferts tant que la saison en cours ne sera pas terminée. De ce fait, les joueurs qui se retrouveront en fin de contrat à partir du mois de juin, devraient poursuivre leur saison avec leur équipe.

Les supporters condamnés remis en liberté

Après avoir purgé moins d’un mois de la peine requise par la justice, les supporters de l’ES Sétif, condamnés dans l’affaire des troubles ayant émaillé la rencontre face au CA Bordj Bou Arréridj, le 10 mars dernier, ont été remis en liberté. Ces fans ont bénéficié de la grâce du président de la République.

Berbèche et Saâdi récupèrent bien

Le staff médical de l’ES Sétif ne reste pas les bras croisés en cette période de gel des activités sportives. Mieux encore, il est le plus sollicité afin de garder la forme des joueurs et surtout leur éviter une prise de poids préjudiciable pour la suite la saison. Le médecin de l’équipe suit attentivement l’évolution de la blessure des deux attaquants, Berbèche et Saâdi. Le premier s’est blessé lors du dernier match face à la JS Kabylie, alors que le second a eu une malencontreuse blessure à la maison, en appliquant le programme remis par le staff technique. Le staff médical du club phare d’Aïn El Fouara a résumé la situation en affirmant que le bilan est relativement stable. «Tant que ce virus n’est pas encore maîtrisé, on doit rester vigilants. Quant aux consignes, c’est simple, il faut mettre un masque, il faut se désinfecter les mains et éviter de sortir dehors sauf pour un besoin important. Il devient nécessaire de faire preuve de prudence, il est impératif de se protéger et protéger les proches par la même occasion. «Je reçois des appels de quelques joueurs qui me posent des questions sur les consignes à prendre. J’insiste toujours sur la prévention et le fait de suivre à la lettre le programme du staff technique afin d’éviter la prise de poids», a indiqué le médecin de l’Entente.

