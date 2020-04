MCO

Eviter la reprise au mois de Ramadhan

N’ayant trouvé aucune parade pour garder la forme sportive de leurs joueurs qu’un vague programme individuel d’entretien sportif, les Hamraoua sont unanimes à penser que seule une reprise différée de plusieurs mois pourrait arranger tous les clubs.

Sachant que les joueurs vont rester presque quarante jours sans taper dans un ballon, c'est-à-dire plus que la période de repos d’intersaison, le staff technique est convaincu que le groupe aura besoin d’une nouvelle préparation où il faudrait retravailler tous les plans. Le joueur aura, en effet, besoin d’un travail physique et technico-tactique en plus de matches amicaux et d’une préparation psychologique spécifique pour retrouver non seulement ses sensations mais également sa forme sportive. Et cela nécessite du temps qui pourrait aller jusqu’à quatre semaines. C’est pourquoi ils estiment que la meilleure période pour reprendre le championnat serait le mois d’août.

Outre le fait qu’il faudrait une nouvelle préparation pour l’équipe, les Hamraoua souhaiteraient éviter une grande charge de travail durant le mois de Ramadhan. Si, en effet, on décide de reprendre le championnat après la prolongation du confinement qui prendra fin le 19 avril, les joueurs seront dans l’obligation de commencer la préparation en plein mois de jeun. Cela risque de se répercuter négativement sur leur forme physique, eux qui espèrent passer le mois sacré en famille. Il faut dire que cela fait quelques saisons déjà que les joueurs se retrouvent au repos juste avant le mois de Ramadhan. Exceptionnellement, la saison passée, ils avaient joué les quatre derniers matches en plein mois de carême. Mais cela n’a pas eu d’influence sur leur forme sportive.

Plus aucun objectif à atteindre

Si le Mouloudia d’Oran n’est pas chaud à l’idée de reprendre sitôt la compétition, il faut dire que l’équipe n’a plus rien à espérer en cette fin de saison. Eliminés de la Coupe d’Algérie et classés huitième, les Oranais ne croient plus en leurs chances d’atteindre le podium. Raison pour laquelle la direction voudrait bien se projeter sur l’avenir au lieu de se casser la tête à jouer les huit prochains matches dans l’immédiat. Il faut dire que même sur le plan financier, il ne sert à rien de dépenser de l’argent pour une saison loin d’être intéressante aux yeux des supporters et déjà à mettre aux oubliettes.

Belatoui (ancien joueur et actuel entraîneur du CRT) : «L’heure est grave, il faut être discipliné»

L’ancien capitaine d’équipe du MCO et actuel entraîneur du CR Témouchent, Omar Belatoui, affirme se conformer aux règles du confinement. Il ne quitte son domicile qu’en cas d’extrême urgence. «Comme n’importe quelle équipe, pas seulement en Algérie mais dans le monde entier, mes joueurs s’entraînent chez eux en suivant un programme individuel que je leur ai préparé. Cela va leur permettre d’entretenir leur forme, en attendant des jours meilleurs. Je suis confiné chez moi ! C’est la moindre des choses à faire pour faire reculer cette pandémie. Permettez-moi de lancer un message à tous les Algériens en leur demandant de respecter les mesures de précaution pour sauver des vies. L’heure est grave, il faut être discipliné. Ni moi ni les membres de ma petite famille ne sortons de la maison. Ça m’est arrivé de ne pas quitter mon domicile trois jours d’affilée. Je ne sors que pour des cas d’extrême urgence. Vous savez, je suis quelqu’un qui sort beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je fréquente les cafétérias et les artères du centre-ville mais maintenant, je limite mes déplacements. Les citoyens algériens doivent jouer leur rôle pour contrer ce virus. On n’a pas grand-chose à faire sauf que de rester chez soi pour empêcher ce virus de se propager», dira-t-il. Abordant la reprise du championnat, il rejoint l’avis des dirigeants de son ancien club, en affirmant que l’idéal serait une reprise au mois d’août. «Les joueurs sont en pleine phase de chute de la forme sportive. Malgré le programme d’entretien qui leur a été soumis, rien ne peut remplacer le travail collectif. C’est toute une préparation qui doit être réalisée quand sera décidée la reprise de la compétition. Et avec le Ramadhan qui approche, il vaut mieux attendre jusqu’au mois d’août pour permettre une reprise dans les normes et éviter des accidents aux joueurs», dira-t-il.

Nacer Benchiha (ancien joueur et entraîneur) : «Il faut une nouvelle préparation»

Nacer Benchiha, l’ancien gardien de but du Mouloudia d’Oran, devenu après sa fin de carrière entraîneur, estime que la logique, après une aussi longue trêve, dicte de reprendre la compétition après une préparation multiforme. «Il est illogique de reprendre la compétition après une aussi longue trêve. Il faut tout reprendre. Il faut travailler tous les aspects de la préparation sportive. La courbe de la forme sportive est en pleine phase descendante. Même sur le plan psychologique, il faut remettre les joueurs dans le bain après un si long repos. Je rejoins la proposition de la direction du MCO. Il faut voir maintenant comment assurer, au mois d’août prochain, une reprise dans de bonnes conditions. Il ne faut pas mettre la vie des joueurs en danger. De plus, on ne peut pas leur exiger de la performance alors qu’ils reviennent à la compétition après une longue période de repos», fera-t-il remarquer.

H. H.