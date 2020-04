USMA - Il a donné son accord de principe

Les grands chantiers qui attendent Antar Yahia

Comme annoncé par nos soins dans l’une de nos précédentes éditions, l’arrivée de l’ex-international,Antar Yahia, à l’USMA pour occuper le poste de directeur sportif se précise. Le PDG du groupe Serport, Achour Djelloul, a affirmé que les négociations entre les deux hommes avancent bien.

«Je peux l’annoncer aujourd’hui, les négociations avec Antar Yahia sont à un stade avancé, à une échelle de 70%. Il fera partie de l’organigramme de l’USMA pour la saison 2020-2021, avec bien évidemment un projet sportif», a affirmé le nouveau patron du vieux club de Soustara qui veut mettre en place un organigramme assez solide pour relancer définitivement l’équipe tant en Ligue 1 qu’en Coupe continentale. Les deux hommes se sont mis d’accord pour se rencontrer une fois la pandémie du coronavirus endiguée et à partir de là, annoncer d’une manière officielle l’arrivée de l’ex-international pour signer son contrat et entamer sa nouvelle mission. Antar Yahia viendra avec toute son expérience acquise tant en club qu’en sélection. Il va mettre son expertise au profit de l’USMA afin de rejouer les premiers rôles en Algérie. Il faut dire que le directeur sportif assurera le lien entre la direction et sa structure (les entraîneurs et les joueurs). Le choix de l’ex-joueur de Bochum a été bien étudié par le PDG du groupe Serport qui a fait le maximum pour le convaincre à accepter une telle mission. Les Usmistes sont contents de ce choix et devront attendre un peu pour voir Antar Yahia entamer son travail. Les choses s’annoncent difficiles pour l’ancien international car il a beaucoup de défis à relever. Les chantiers sont nombreux mais l’urgence à court terme est de participer au choix du futur entraîneur qui dirigera l’USMA. Dans sa première intervention face aux médias, Djelloul avait annoncé que le coach de la saison prochaine sera un technicien de renom, possédant un bon CV. Par conséquent, Antar Yahia aura son mot à dire dans le choix du coach. Le deuxième chantier sera le volet recrutement où l’ex-international devrait engager des joueurs qui répondent au profil et dont le club en a besoin. Il faudrait ne pas se tromper sur les recrues. Si on prend en compte l’effectif actuel, l’USMA doit recruter au moins sept joueurs car le renfort doit toucher tous les compartiments. Le groupe de cette saison est limité et certains éléments n’ont pas le niveau pour porter les couleurs du club. Maintenant tout dépendra également de l’enveloppe financière qui sera dégagée par le groupe Serport pour assurer le recrutement estival. Pour ce qui est du projet de jeu, c’est un travail qu’il devrait mener avec le coach. Un projet qui consiste à produire un jeu agréable et attrayant, à même d'attirer les joueurs et les spectateurs.

Pour lutter contre le coronavirus

Un don de 5 milliards offert par Serport

Le PDG du groupe Serport, Achour Djelloul, a révélé que son entreprise contribue à la lutte contre le coronavirus. Le fera un don de 5 milliards de centimes et distribuera également des appareils de respiration artificielle.

Les joueurs poursuivent le travail

Les joueurs de l’USMA ne baissent pas les bras. Malgré le confinement, ils continuent à s’entraîner en suivant le programme qui leur a été remis par le coach. Le préparateur physique est en contact permanent avec eux pour s’assurer qu’ils suivent bien les directives.

Cherifi espère une reprise du championnat

Le latéral gauche, Redouane Cherifi, s’entraîne en solo depuis l’arrêt des compétitions. Il se donne à fond, même si pour lui rien ne remplace l’entraînement collectif. «On s’active comme on peut pour essayer d’appliquer le programme du coach. Ce n’est pas facile de rester concentré car rien ne remplace l’entraînement collectif. Je m’efforce de travailler pour garder la forme et rester compétitif», a assuré le joueur qui espère que la reprise du championnat se fera très prochainement. «On souhaite que cette pandémie soit endiguée et que le championnat reprenne ses activités. Il reste encore huit matches à disputer et tout reste possible», a-t-il ajouté.

Mahious pisté par le MCA

L’attaquant de pointe, Aymen Mahious, est convoité par le MCA. L’entraîneur Nabil Neghiz qui connaît bien le joueur a orienté les dirigeants du Mouloudia vers l’international U23, dans le but de le convaincre de rejoindre le Doyen la saison prochaine. Du côté de l’USMA, on reste sereins car Mahious est encore lié au vieux club de Soustara jusqu’en 2021. Le joueur qui se trouve chez lui à Jijel ne veut pas s’exprimer sur le sujet. Il estime que ce n’est pas le moment de parler de son avenir sportif en cette période difficile que traverse le pays.

Yaïche, on attend beaucoup de lui

De retour de prêt après une expérience au NAHD, l’attaquant de couloir, Lyès Yaïche, a fait quelques apparitions depuis l’entame de la phase retour où il a alterné le bon et le moins bon, ce qui ça reste insuffisant par rapport à son gros potentiel technique. Les supporters attendent beaucoup de lui dans la dernière ligne droite de la saison.

K. H. A.