ESS - La direction se projette sur l’avenir

Le club va puiser dans sa pépinière

L’Entente de Sétif voudrait bien que la compétition se poursuive, surtout après une deuxième partie de saison presque parfaite. Les Noir et Blanc espèrent décrocher une place qui leur permettrait de disputer une compétition africaine et pourquoi pas remporter un titre, sachant que l’équipe est classée à la deuxième place en championnat et elle est bien partie pour se qualifier en ½ finale de la Coupe d’Algérie.

Un arrêt définitif de la compétition et c’est certainement l’ESS qui serait le grand perdant. Mais en attendant, les responsables du club phare des Hauts Plateaux se projettent sur l’avenir, même si la conjoncture n’est pas propice. Le club qui fut la deuxième plus grosse masse salariale de la Ligue 1, envisage de changer de cap et de politique. L’équipe sétifienne est confrontée à une situation financière des plus difficiles. Les responsables du club estiment qu’il faudrait au moins 25 milliards de centimes pour achever la saison actuelle. Les joueurs ne sont pas payés depuis plusieurs mois et certains d’entre eux se trouvent même en fin de contrat. Les indices montrent que les Noir et Blanc risquent de ne pouvoir retenir leurs joueurs et l’opération recrutement s’annonce des plus compliquées. Devant cette situation, il est clair que le club va miser sur ses jeunes cadres, qui se sont illustrés cette saison, à l’image de Boussouf, Kendouci, Deghmoum, Ghacha et Berbèche. La direction de l’Entente a pris ses devants et a prolongé ces éléments qui vont constituer la colonne vertébrale de l’ESS pour les saisons futures. Le club phare des Hauts Plateaux est assuré de garder ses pépites et s’il y a des prétendants, ils devraient mettre le paquet pour les avoir. Il faut savoir aussi que l’Entente pourrait compter sur une équipe réserve gorgée de qualités, à l’image des internationaux Amoura, Bekrar, Hachoud et autres Biaz… capables de remettre l’ESS sur son piédestal.

Le problème des salaires refait surface

Malgré l’arrêt de la compétition et le fait que les dirigeants ne croisent pas les joueurs, ces derniers ne cessent de demander après leurs salaires impayés depuis plusieurs mois. D’ailleurs, ils commencent à s’impatienter face au retard pris par la direction, surtout que les lendemains ne sont pas clairs. Les responsables de l’ESS semblent impuissants en cette période où tout est bloqué, même s’ils promettent de se pencher sur ce sujet en faisant le nécessaire pour débloquer un ou deux salaires. Mais à ce jour, rien n’a été fait et les coéquipiers du capitaine Djahnit attendent toujours que la direction honore ses engagements, à quelques jours du Ramadhan. La décision des autorités du pays de prolonger l’arrêt de la compétition et des entraînements pour deux semaines supplémentaires va compliquer les choses, sachant que les joueurs affichent plus d’inquiétude.

