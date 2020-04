MCO

Cherif El Ouezzani penche pour une saison blanche

Le directeur sportif du club d’El Hamri, Cherif El Ouezzani Si Tahar, estime que décréter une saison blanche est la meilleure solution possible pour ne léser aucun intervenant dans la sphère du football national. En effet, l’ancien capitaine des Verts pense que les joueurs ne seront pas prêts sur le plan physique et encore moins psychologique à reprendre la compétition et terminer l’exercice actuel.

«Je pense que la saison blanche est l’option la plus recommandée pour nous afin de donner un temps de repos aux joueurs et entamer sous de meilleurs auspices le prochain exercice. Les joueurs qui vont rester plus d’un mois sans taper dans le ballon ou encore à s’entraîner convenablement auront besoin de deux à trois semaines de préparation collective, avant de reprendre la compétition officielle. Entre-temps, il faut penser au mois de Ramadhan qui commencera bientôt», souligne Cherif El Ouezzani, avant d’ajouter : «Certes, cette option n’arrangera pas beaucoup de clubs, notamment ceux qui ont déboursé de l’argent et qui jouent pour un titre mais là, c’est une question de santé publique et de vie des citoyens. Le coronavirus est en train de gagner du terrain.» Il a par la suite évoqué la situation financière de son club. «Il n’est un secret pour personne que le Mouloudia d’Oran est en train de souffrir financièrement. Pour preuve, les joueurs et les membres du staff technique n’ont pas encaissé leurs salaires depuis six mois. Je leur tire chapeau car ce n’est pas facile de faire preuve de patience pendant toute cette période», affirme-t-il, avant d’ajouter : «Je tiens également à nier les rumeurs faisant état de notre volonté de baisser les salaires des joueurs. Comment peut-on évoquer ce sujet alors que les joueurs n’ont encore encaissé aucun sou cette année. Je tiens à démentir les informations relatives à la liste des libérés aussi. Notre direction n’a libéré aucun élément. Pour le moment, on ne parle pas trop football. Notre souhait le plus cher est d’arriver à maîtriser et éradiquer cette pandémie pour retrouver le plus vite possible une vie normale et par la suite penser à rejouer au football», a-t-il conclu.

H. H.