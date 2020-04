JSS

Les salaires pourraient être réduits

La prolongation du gel de la compétition a poussé la direction de la Saoura à envisager de mettre les joueurs en congé prolongé avec une incidence sur leurs salaires.

«Il est vrai que nous étions dans une trêve imposée par la conjoncture mais là on est obligés de prendre des décisions qui pourraient ne pas plaire. Le club ne peut pas se permettre de payer des salaires alors que la compétition est gelée. On va voir quelle est la meilleure solution qui ne lésera personne», affirme une source de la direction. On reconnaît toutefois que la situation n’arrange les affaires de personnes. «On est obligés de voir comment gérer, sur le plan administratif et comptable, cette situation. Nous sommes un club qui est cité comme exemple en matière de gestion et on veut rester dans la légalité. La prolongation du gel nous oblige à revoir certains aspects dans la gestion de cette période d’inactivité. Il y a plusieurs formules et on va choisir celle qui ne lésera ni les intérêts du club ni ceux des joueurs», affirme notre source. Cela veut dire en un mot comme en mille que les joueurs seront appelés à réduire leurs salaires pour cette période d’inactivité. Le congé spécial décidé à l’occasion du gel du championnat devait couvrir, en principe, une période de deux semaines. Avec la prolongation, la direction se retrouve obligée de réagir et de prendre des décisions pour, d’une part, préserver les intérêts du club et, d’autre part, se conformer à la légalité en matière de congés et de respect de contrats de travail. C’est dire qu’à la Saoura, on ne badine pas avec la gestion et la rigueur et c’est pourquoi le club est cité en exemple.

Kader B. A.