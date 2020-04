USMA - Benchlef, Masmoudi, Belaïli, Belhocini, Motrani et Bouguelmouna ciblés

Serport veut réussir un recrutement de qualité

Même si la compétition est à l’arrêt, la direction usmiste se projette déjà sur la saison prochaine. Le volet recrutement constitue l’une des priorités du vieux club de Soustara qui veut jouer les premiers rôles et surtout participer à une compétition internationale. Les responsables usmistes ne veulent pas être devancés par les clubs connus pour être actifs lors du mercato estival.

Conscient que l’USMA a un effectif tout juste moyen cette saison, le PDG du groupe Serport veut réussir un recrutement de qualité cet été, surtout qu’il a promis de monter une équipe compétitive et équilibrée dans ses trois compartiments. Le secrétaire général, Mounir Debichi, maintenu dans l’organigramme administratif du club, en attendant de désigner un directeur sportif, a été chargé d’arrêter une liste de joueurs pouvant renforcer l’effectif usmiste, en prévision de la saison prochaine. Il est clair que les Rouge et Noir ont besoin de renfort dans tous les compartiments car l’effectif actuel est déséquilibré et certains joueurs n’ont pas le niveau pour porter les couleurs rouge et noir. En effet, plusieurs éléments intéressent l’USMA, à commencer par le poste de gardien de but car la direction actuelle veut ramener un keeper jeune pour relancer la concurrence et libérer un des gardiens actuels. Le portier du NAHD, Benchlef, possède de grandes qualités et il a montré de belles choses, malgré la position du Nasria. S’il arrive à gagner en expérience, il sera encore plus performant. L’autre cible est le latéral droit de la JSK, Belaïli, dont le contrat avec les Canaris expire cet été, c’est un défenseur solide et très technique qui peut ramener le plus escompté à la défense usmiste. Déjà lorsqu’il était au CRB, il était très bon. Avec l’âge avancé de Meftah, Belaïli reste l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Pour ce qui est de la charnière centrale où l’USMA est intéressée par le profil de l’axial du MCO, Masmoudi, un défenseur central technique qui a beaucoup de qualités, son passage à l’USMBA, il y a deux saisons, a été positif. Il faut dire que Masmoudi est suivi également par le MCA qui veut le chiper. Un autre joueur du MCO, à savoir Motrani, fait partie des cibles de l’USMA. C’est un attaquant de couloir vif et rapide qui est en train de réussir une saison à la hauteur. Le seul obstacle reste la durée de son contrat puisqu’il est lié au club oranais jusqu’en 2021. Le buteur de la Ligue 1, Belhocini, convoité par plusieurs clubs en Algérie et à l’étranger, est pisté par l’USMA qui compte lui faire une belle proposition dans le but de le convaincre à signer. Enfin, il y a également l’attaquant de l’ESS, Lahbib Bouguelmouna, qui vient de se rétablir de sa blessure. L’enfant de Relizane qui a été sondé récemment est favorable à l’idée de porter les couleurs rouge et noir la saison prochaine.

Alilet : «Je bosse dur à l’entraînement»

Titulaire dans l’axe depuis la 18e journée, le jeune défenseur Adem Alilet veut garder sa place dans le onze, même si la compétition est à l’arrêt actuellement. Malgré le confinement, le joueur travaille dur à l’entraînement, en suivant le programme individuel arrêté par le staff technique. «Je m’entraîne dur en solo pour maintenir la forme et rester compétitif. Ce n’est pas évident de travailler dans ces conditions mais je m’efforce de le faire dans le but d’être prêt pour la reprise du championnat», a indiqué le défenseur usmiste. Ce dernier ne craint pas la concurrence, en estimant qu’il compte faire l’impossible pour garder sa place dans le onze : «J’ai travaillé dur pour arriver à se frayer un chemin dans le onze de l’équipe. Au fil des matches, j’essaye de me corriger pour améliorer mes performances. Je compte tout donner lors de la dernière ligne droite du championnat pour rester titulaire.» Questionné sur la suite du parcours de son équipe, il dira : «On va faire le maximum pour bien gérer les matches qui nous restent encore au programme avec comme objectif de terminer sur le podium.»

Son contrat expire en juin

Hamra : «Priorité aux Rouge et Noir»

Révélation de la saison avec son équipe, réussissant des prestations à la hauteur en axial ou en milieu récupérateur, le joueur Abderrahim Hamra, dont le contrat avec l’USMA expire cet été, accorde la priorité aux Rouge et Noir, même s’il n’exclut aucune éventualité. «Je m’entraîne en individuel pendant cette période difficile. On fait ce qu’on peut, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Le plus important est de suivre les consignes par rapport au coronavirus», a affirmé le joueur. Concernant son avenir, Hamra pense tout d’abord à terminer la saison ensuite, même s’il affirme que la priorité va à l’USMA. «C’est vrai que je serai libre cet été mais je donne la priorité à l’USMA, un club qui m’a permis de me faire connaître. On verra d’ici là ce que va nous réservera le destin», a-t-il indiqué.

Le préparateur physique sur le qui-vive

Le nouveau préparateur physique de l’USMA, Nouadri Aymen, chargé du suivi du programme d’entraînement individuel des joueurs, est en contact avec ses éléments pour superviser le travail effectué.

K. H. A.