ESS - La reprise risque d’être retardée

L’inquiétude de Nabil El-Kouki

Le staff technique de l’ES Sétif suit, même à distance, avec attention le travail des joueurs. Cependant, l’entraîneur en chef, Nabil El-Kouki, craint que la situation ne s’améliore pas et que le championnat ne reprenne qu’à partir du mois de juin prochain. D’ailleurs, il est quasiment impossible de reprendre la compétition le 5 avril, comme indiqué lors du communiqué de l’arrêt du championnat.

El-Kouki, qui se trouve actuellement en Tunisie, a affirmé à ses proches qu’une décision de décaler le championnat au mois de juin obligerait le staff technique de revoir toute la préparation foncière. Certes, il a mis les joueurs en mode repos actif en prévision d’une reprise de la compétition à tout moment, mais il ne sait rien de leur état physique. L’entraîneur sétifien a tenu à informer ses joueurs de la possibilité de voir la reprise prolongée encore d’un mois. Il a insisté sur le fait d’appliquer le programme tracé pendant la trêve sanitaire forcée. Les camarades de Deghmoum se sont vu remettre un programme où ils devront effectuer plusieurs séances d’entraînement. Le coach ne veut pas, par ailleurs, de relâchement dans le groupe et souhaite que ses poulains se donnent à fond lors des prochaines rencontres qu’ils joueront pour tenter de redresser la barre et ainsi assurer le maintien le plus tôt possible. El-Kouki sait qu’il faudrait se sacrifier encore lors des prochaines journées de la Ligue 1 et que la bataille n’est pas gagnée d’avance, puisqu’il reste encore des matchs très difficiles à disputer face à des formations qui jouent leur survie en championnat et d’autres qui jouent le sacre et les places africaines. Cela l’emmène à élaborer un plan pour tenter de prendre un maximum de points et s’assurer donc ce maintien le plus tôt possible.

Berbèche reprend

L’attaquant de l’Entente, Yasser Berbèche, victime d’une blessure à la cuisse lors du match face à la JS Kabylie, a profité de l’arrêt de la compétition pour récupérer. En effet, le joueur a suivi à la lettre son programme de soins et pourrait même entamer le travail spécifique en solo, à l’instar de ses camarades. Le médecin du club ne veut pas prendre de risques et attend de consulter le joueur pour lui donner le feu vert pour débuter les entraînements.

Saïdi s’est blessé… à la maison

Alors qu’il effectuait son travail quotidien à la maison, à l’instar de ses camarades, le milieu de terrain offensif de l’ESS, Ismaïl Saïdi, a été victime d’une mauvaise chute. Cela lui a valu une blessure au niveau de la main où il s’est vu obligé de mettre plusieurs points de suture pour arrêter l’hémorragie. Malgré la gravité de la blessure, Saïdi ne s’est pas arrêté et il a continué à travailler.

Deghmoum : «Je crains que l’arrêt soit plus long»

Le milieu de terrain de l’Entente, Abderrahim Deghmoum, a indiqué que la situation est de plus en plus difficile et qu’il est favorable à un confinement total pour passer cette période délicate. Pour lui, cela y va de l’intérêt général. «La situation devient de plus en plus compliquée. L’arrêt du championnat a été décidé pour préserver l’intégrité du citoyen algérien. Nous n’avons aucun commentaire à faire là-dessus. Cependant, je pense que le prolongement de cet arrêt risque de provoquer une cassure, nous qui étions dans une bonne dynamique. Il est vrai que cet arrêt nous a permis de souffler un peu, mais attendons les nouvelles directives pour une éventuelle reprise du travail. En ce moment, je me contente de travailler à titre individuel. Toutes les séances que j’effectue, je les fais dans la forêt. C’est très difficile de travailler seul, surtout que nous ne savons même pas pour quand sera la reprise des entraînements. Actuellement, nous devons prendre nos précautions et rester à l’abri. Nous étions déterminés à enchaîner les performances mais nous respectons la décision qui a été prise», a-t-il indiqué.

W. D.