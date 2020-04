USMBA

Zouaoui : «Difficile de maintenir la cadence»

L’entraineur-adjoint d’El khedra, Zine Zouaoui, a affirmé que ses poulains sont affectés par l’absence de compétition. «Ils n’en peuvent plus. Aujourd’hui, je leur ai recommandé de se limiter à un travail d’entretien physique.

Ils ne trouvent même plus un espace pour s’entraîner. C’est une situation spéciale qu’ils vivent. Même sur le plan psychologique, ils n’ont plus l’esprit à l’entraînement. Avec le problème d’argent qu’ils vivent et le confinement, ils sont au bout du rouleau. On ne peut leur demander plus», a-t-il indiqué. Le staff technique est à l’écoute des informations en provenance de la FAF et de la LFP. Il pourrait libérer les joueurs en cas de prolongation de la trêve ou de saison blanche. «En tous les cas, même sur le plan pratique, on ne peut pas garantir que les joueurs réalisent convenablement le programme d’entretien qui leur a été soumis. C’est difficile de travailler quand on a l’esprit taraudé par des problèmes. La direction doit s’activer pour trouver de l’argent afin de payer au moins une partie des arriérés de salaires. Autrement, ce serait dur et on ne pourrait plus exiger quoi que ce soit des joueurs», dira-t-il. Concernant justement les joueurs, ces derniers tentent de passer le temps comme ils peuvent. Certains participent aux actions de solidarité par ces temps d’épidémie. «Nous leur avons demandé d’être prudents et de prendre toutes les précautions pour éviter de contracter cette maladie. C’est un élan du cœur qui les anime et qui les pousse à participer aux actions de solidarité initiées par les associations et comités de quartiers, mais ils doivent se montrer prudents et prendre toutes leurs précautions pour éviter toute contamination», indique Zouaoui.

Ali A.