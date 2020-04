NAHD

Aït Fergane : «Difficile tant que la trêve dure»

Avec la période de trêve qui risque de durer davantage, les joueurs arrivent mal à gérer les choses. Le milieu de terrain du Nasria, Aït Fergane, le reconnaît et espère que la reprise soit fiée pour bientôt.

Les jours se suivent et se ressemblent. Comment voyez-vous la suite de cette trêve ?

Pour ne rien vous cacher, elle est difficile à gérer, d’autant plus qu’aucune date de reprise n’est encore officiellement fixée. Certes, on parle du 5 avril, mais au train où vont les choses, cela risque d’être prolongée. Nous avons maintenant un programme à suivre et nous essayons de l’appliquer strictement, malgré tous les aléas du travail individuel qui, faut-il le dire, ne peut aucunement remplacer le travail collectif.

Et si cette trêve sera officiellement prolongée ?

Il y a des priorités et la vie des gens et leur santé passent avant tout. Donc, si la période de trêve sera prolongée, cela veut dire qu’il y a nécessité. Comme je viens de vous le dire, il y a des priorités et la vie des gens en est une et doit primer sur tout autre chose.

Le championnat risque, le cas échéant, de se terminer tard…

Ce sera pareil pour tout le monde. Nous n’allons pas nous précipiter. Il faut attendre pour voir ce qui sera décidé. Espérons seulement que cette situation soit dépassée le plus tôt possible, parce que cela devient de plus en plus difficile.

A la reprise, comment voyez-vous vos chances pour le maintien ?

Elles demeurent toujours intactes et nous n’allons rien laisser passer pour y arriver. Je sais que la mission ne sera facile sur tous les plans, pour les raisons que tout le monde connaît, mais nous allons tenter de nous battre jusqu’au dernier souffle.

L’arrivée de Bouali est-elle un facteur en plus en votre faveur dans cette quête ?

Bien évidemment, surtout qu’il s’agit d’un entraîneur qui n’est pas à présenter. Malheureusement, dès que nous avons commencé le travail avec lui, le championnat s’est arrêté. Nous avons hâte de reprendre l’entraînement et assurer au final notre maintien.

M. H.