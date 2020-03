MCO

Les joueurs priés d’éviter la forêt de Canastel

Ayant trouvé en la forêt de Canastel l’endroit idéal pour réaliser leur programme d’entretien physique, certains joueurs du Mouloudia d’Oran courent, en réalité, un véritable danger en jetant leur dévolu sur cet endroit. En effet, ce choix n’est pas très recommandé ces derniers temps, notamment en fin d’après-midi.

Cet endroit, malgré les consignes de confinement, est en train de drainer la grande foule depuis la fermeture de tous les stades et les terrains de la ville et de sa banlieue ainsi que l’hippodrome d’Es Sénia. Cela dit, la plupart des joueurs se rendent actuellement à la forêt de Canastel qui est devenue très prisés non seulement par les différents athlètes de la ville mais aussi par les particuliers qui trouvent en cet espace un lieu de refuge pour échapper au stress du confinement. Depuis quelques jours, cette forêt urbaine commence à attirer la foule. Si lors des premiers jours, les joueurs avaient réussi à trouver une certaine liberté pour travailler dans la sérénité la plus absolue, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’endroit est devenu le lieu de rendez-vous de tous les sportifs de la ville et des familles qui s’y installent chaque après-midi. «Cela fait courir aux joueurs un véritable danger. Ils ne sont pas à l’abri d’une contamination par le coronavirus. Ils doivent changer de lieu d’entraînement ou carrément travailler leur programme d’entraînement chez eux. On leur a demandé d’éviter cet endroit, c’est plus sage», indique un membre du staff technique.

Mansouri : «Je m’entraîne chez moi à Tlemcen»

Le milieu de terrain offensif, Zakaria Mansouri, s’est rendu, au lendemain du match contre l’USM Alger, chez lui à Tlemcen. Le joueur a réussi à trouver un endroit pour se préparer en solo le plus normalement du monde. «J’évite la ville en me rendant à Lalla Setti qui est un endroit calme et spacieux. Je m’entraîne le plus normalement du monde, en attendant la levée du confinement», affirme t-il.