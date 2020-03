USMBA

A la recherche d’un entraîneur

Les membres du staff technique ont invité les joueurs à se conformer aux instructions de confinement. Ils leur ont demandé de limiter les entraînements à des exercices d’entretien à réaliser chez eux, sans chercher à sortir pour trouver une salle ouverte ou un terrain de proximité. «Les mesures de précaution et de prévention nous imposent de demander aux joueurs d’être prudents et surtout d’éviter toutes sorties.

On pensait que les joueurs pouvaient sortir et s’entraîner tout en restant chez eux mais avec le durcissement que viennent de connaître les mesures de confinement, il est préférable de leur demander de ne plus sortir dehors et de se conformer aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics. On leur a juste demandé d’éviter un repos passif et de surveiller leur hygiène de vie et leur régime alimentaire pour ne pas se retrouver en surpoids en cas de reprise de la compétition», a indiqué un membre du staff technique. Profitant de la trêve forcée, les dirigeants ont repris leur exploration des pistes d’entraîneur pour tenter de trouver un technicien en mesure d’assurer la reprise des entraînements. «Depuis le départ de Iaïch, les entraînements sont dirigés par le coach-adjoint, Zouaoui. On a plusieurs pistes à explorer. Certes, on ne peut pas engager aujourd’hui un entraîneur, mais on veut avoir sous la main quelqu’un qui pourrait entamer le travail une fois le gel de la compétition levé. On a deux noms avec lesquels les négociations sont sur la bonne voie. Reste maintenant à attendre une décision de la FAF ou de la LFP pour annoncer l’arrivée d’un coach et la reprise des entraînements. On a deux challenges qu’on doit réussir. Il s’agit d’assurer le maintien de l’équipe et d’aller le plus loin possible en Coupe d’Algérie où on a un bon coup à jouer. C’est pourquoi il nous faut un entraîneur expérimenté pour réussir ces objectifs», indique un dirigeant. Sur un autre plan, les Scorpions qui avaient l’habitude de suivre le quotidien de l’équipe tentent d’alimenter leurs pages par des vidéos sur les actions de solidarité réalisées à Sidi Bel Abbès. Mieux encore, une page bien connue des amoureux du club a lancé un sondage pour connaître le meilleur joueur du championnat algérien. Deux noms sont en course pour cette élection, il s’agit de l’attaquant d’El Khedra, Iheb Belhocini, et du défenseur du CSC, Hocine Benayada.

Ali A.