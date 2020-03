USMA - Il est encore lié au club jusqu’en 2021

Ellafi bien parti pour rester

Avec la pandémie de coronavirus, Mouayad Ellafi n’a pas voulu quitter l’Algérie pour rejoindre la Libye. Il est actuellement confiné à Alger et il s’entraîne individuellement, suivant le programme arrêté par le staff technique pour maintenir sa forme et se préparer pour la reprise de la compétition.

Recruté lors du mercato hivernal 2019, le joueur a signé un contrat de 30 mois avec les Rouge et Noir, ce qui signifie qu’il est lié au club de Soustara jusqu’à juin 2021. Pour rappel, cet élément avait bien terminé la saison 2018 - 2019, participant avec brio au sacre du club qui a remporté le titre en battant le CSC à Constantine lors de l’ultime journée de Ligue 1 sur le score de 3 à 1. Malgré quelques offres de l’étranger lors de l’été passé, Ellafi a préféré poursuivre l’aventure avec l’USMA, surtout que l’équipe allait participer à la LDC. Mais avec la crise financière qui a secoué les Rouge et Noir et l’emprisonnement de l’ex-propriétaire du club, Ali Haddad, Ellafi commençait à s’inquiéter de sa situation, lui qui n’avait pas encore perçu son argent. Le blocage des comptes et les problèmes liés à l’administration du club l’ont poussé à faire grève, en menaçant de saisir la Fifa. Les dirigeants ont su le convaincre de rester en lui donnant des garanties quant à une issue favorable à son problème. L’international libyen est revenu à de meilleurs sentiments et a décidé de reprendre l’entraînement mais il était très en retard physiquement par rapport à ses coéquipiers du fait qu’il est resté plus de 15 jours inactif. Loin du niveau qui était le sien, le Libyen s’est retrouvé sur le banc de touche. Malgré quelques apparitions, on sentait le joueur pas du tout dans son assiette. On avait l’impression qu’il avait l’esprit ailleurs. Maintenant, avec l’arrivée du groupe Serport, beaucoup de choses vont changer à l’USMA si on prend en compte les déclarations du nouveau patron de cette société nationale, Achour Djelloul, qui a promis de monter un grand club la saison prochaine. Le maintien d’Ellafi dans l’effectif de la saison prochaine est très probable, surtout que son contrat court jusqu’en 2021. Au lieu d’aller chercher un joueur étranger, il vaut mieux garder un élément comme Ellafi qui est encore jeune et dont le potentiel technique n’est plus à démontrer. Il suffit seulement de le mettre en confiance et de lui assurer ses salaires régulièrement.

Les joueurs ont reçu le programme du 2e microcycle

L’entraîneur Mounir Zeghdoud a appelé les joueurs jeudi passé pour s’informer si le programme du premier microcycle d’entraînement a été appliqué. Il a ensuite demandé à ses poulains d’attaquer le 2e microcycle d’entraînement individuel qui s’étalera jusqu’au 2 avril. Le coach a insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité de suivre le programme pendant le confinement.

Koudri croit encore au podium

Le milieu de terrain défensif, Hamza Koudri, considéré comme l’un des cadres de l’USMA, suit sérieusement le programme d’entraînement individuel pour se préparer à la reprise du championnat. Même si la date de la reprise n’est pas connue, l’ex-international pense que son équipe garde encore toutes ses chances d’arracher une place sur le podium à la fin de la saison. «Il reste encore huit matches à disputer, ce qui veut dire 24 points en jeu. Je pense que nos chances de terminer sur le podium restent intactes mais on doit absolument réussir un parcours à la hauteur. On doit faire le plein à domicile et empocher au moins 4 points hors de nos bases. Le plus important est de tout tenter car en football rien n’est impossible», a affirmé Koudri.

La JSK et le CRB, les deux tournants…

Si on prend en compte le programme qui attend l’USMA lors de la dernière ligne droite de la Ligue 1, deux rencontres sortent du lot, il s’agit du clasico JSK - USMA de la 27e journée et du derby de la 29e journée contre le CRB. Les deux confrontations s’annoncent décisives pour les Rouge et Noir s’ils veulent décrocher une place sur le podium. Les Usmistes iront défier les Canaris à Tizi Ouzou, dans une rencontre qui promet. En effet, les Kabyles visent eux aussi une place parmi le trio de tête, ce qui rendra la mission des Usmistes difficile. Ces derniers devront bien négocier ce virage pour ne pas réduire leurs chances. L’autre rendez-vous crucial qui attend l’USMA c’est celui de la 29e journée face au leader actuel de la Ligue 1, à savoir le CRB. Une empoignade compliquée pour les hommes de Zeghdoud qui devront sortir le grand jeu et jouer à 100% de leurs moyens, sachant que le Chabab est redoutable cette saison.

La réserve à la traîne

La réserve de l’USMA est en train de réussir une saison en demi-teinte, puisque l’équipe est classée actuellement à la 11e place avec 28 points. Les Usmistes ont remporté 9 victoires contre 5 nuls et 8 défaites. La ligne d’attaque a marqué 25 buts alors que le compartiment défensif en a encaissé 25. Les Usmistes peuvent améliorer leur classement en fin de saison s’ils arrivent à assurer des résultats positifs lors des huit dernières rencontres de la saison du championnat réserve.

K. H. A.