USMA - Belkaroui, Tiboutine, Redjihimi et Ellafi

Les flops de la saison

Les Usmistes sont en train d’effectuer une saison mi-figue mi-raisin, sachant qu’ils ont été éliminés de la phase de poules de la LDC et en 1/16 finale de la Coupe d’Algérie. En championnat, après 22 journées, ils occupent la 9e place avec 29 points. Un bilan moyen pour une équipe qui a beaucoup souffert financièrement et dont l’avenir était incertain. L’arrivée du groupe Serport a redonné beaucoup d’espoir au club algérois.

Avec l’arrêt forcé du championnat, personne ne sait si la compétition reprendra ses droits ou bien si on se dirigera vers une saison blanche. Tout le monde est dans le flou et les regards sont dirigés vers la prochaine réunion du BF prévue le 31 mars. En attendant, les joueurs essayent tant bien que mal d’assurer un entraînement individuel. Pour ce qui est de l’effectif de cette saison, certains joueurs se sont distingués alors que d’autres ont confirmé leurs qualités. Par contre, d’autres éléments ont beaucoup déçu puisqu’ils ont été incapables de hisser leur niveau de jeu. Parmi ceux qui sont passés à côté de la plaque, on peut citer le Libyen Ellafi, l’ex- international Belkaroui, le joueur de couloir, Redjihimi, et le latéral droit, Tiboutine. Ellafi, malgré son gros potentiel technique, n’avait pas la tête au jeu du fait qu’il n’avait pas perçu son argent. Affecté par cette affaire, il avait décidé de boycotter l’entraînement pendant deux semaines, avant de revenir à de meilleurs sentiments mais cet arrêt a influé sur l’état physique du joueur qui a perdu sa place dans le onze. L’autre déception, c’est Belkaroui, un défenseur qui n’a pas répondu aux espérances placées sur lui. L’ex-international a montré ses limites lors des trois matches qu’il a disputés jusque-là. Pour ce qui est de Tiboutine et Redjihimi, recrutés l’été dernier à la va-vite, juste avant la fermeture du mercato estival, ils se dirigent tout droit vers la porte de sortie.

Boumechra : «Meneur de jeu, ce poste me convient»

Relégué sur le banc de touche lors de la première phase de la saison, le milieu de terrain offensif, Mohamed Réda Boumechra, a retrouvé du temps de jeu lors de la 2e partie de la saison pour devenir titulaire indiscutable depuis quelques matches. Profitant de la baisse de régime du Libyen Mouayad Ellafi, Boumechra a su saisir sa chance, assurant plusieurs prestations honorables au poste de meneur de jeu, comme ce fut le cas contre le PAC et le MCO. Lors du dernier match disputé face au MCO, Boumechra a bien tenu son rôle à ce poste où il a su orienter le jeu et apporter de la vélocité dans l’animation. Sa clairvoyance et son jeu porté vers l’avant ont permis à l’USMA de dominer la partie et de marquer quatre buts. Progressivement, au fil des rencontres, Boumechra sera encore plus percutant. Il devrait être le futur patron de l’équipe, à condition qu’il arrive à maintenir cette dynamique et à améliorer sa condition physique. Il doit prendre davantage de risques et se montrer plus efficace. A huit journées de la clôture du championnat, Boumechra ambitionne d’aller loin. «Je peux jouer sur les côtés mais je préfère évoluer comme meneur de jeu. Je suis plus à l’aise dans ce rôle. Servir mes coéquipiers et donner la dernière passe est un rôle qui me sied beaucoup. Je ferai le maximum pour avoir la confiance du coach à l’avenir», a indiqué le joueur. Concernant les ambitions de l’équipe, Boumechra a affirmé : «On doit faire le maximum pour bien gérer les rencontres qui nous restent à jouer. On va se battre jusqu’au bout pour essayer de terminer la saison sur le podium.»

Cherifi : «Il faut se serrer les coudes»

Le latéral gauche, Redouane Cherifi, malgré le confinement, s’entraîne individuellement pour maintenir la forme. Le joueur affirme que le plus important reste la santé des personnes. «Le Covid-19 se propage vite, on doit faire très attention. Comme tout le monde, je suis confiné à la maison en attendant des jours meilleurs. Je sors uniquement pour m’entraîner afin de garder la forme et rester compétitif. Je souhaite la reprise du championnat pour qu’on puisse terminer la saison», a indiqué l’ex-joueur de l’USMBA. Concernant les ambitions de son équipe, il a dira : «On était sur une bonne courbe mais on a été freinés dans notre élan par cet arrêt forcé. Il faut rester solidaires et unis. Il faut que tout le monde bosse sérieusement pendant cet arrêt car on a encore huit matches à disputer. On doit tout donner durant cette dernière phase du championnat pour essayer d’empocher un maximum de points. On doit réussir un sans-faute si on veut terminer la saison sur le podium, Il faut tout donner et ne rien lâcher», a souligné Cherifi.

Le micro-cycle de Zeghdoud prend fin aujourd’hui

Le programme du micro-cycle d’entraînement remis à chaque joueur la semaine passée par Zeghdoud prendra fin aujourd’hui. Sur la base des résultats, le coach va arrêter un autre micro-cycle que les coéquipiers de Koudri devront appliquer pendant toute la semaine.

K. H. A