CSC

Chibane : «C’est la pire saison de ma carrière»

Youcef Chibane, l’attaquant du CSC, nous parle dans cet entretien de son quotidien avec ce confinement imposé par le coronavirus et de la façon avec laquelle il gère cette période d’inactivité depuis sa demeure.

Comme bon nombre d’Algériens, vous êtes confiné à la maison. Comment vivez-vous cette situation ?

Je suis obligé de m’adapter. A vrai dire, je n’ai pas trop le choix. Le monde entier applique le confinement à cause du coronavirus. La santé des gens passe avant tout. Je fais de mon mieux pour réaliser un programme à la maison, entre entraînements, lecture, jeux vidéo et TV. Ce n’est que de cette manière qu’on pourra gérer cette période difficile

Sinon, qu’en est-il des entraînements individuels ?

Effectivement, on s’entraîne à la maison. Chaque joueur a reçu un programme individuel mis en place par le staff technique. Personnellement, mes séances d’entraînement sont basées beaucoup plus sur les courses sur tapis et sur le renforcement musculaire. On ne peut pas faire plus que ça. Quand j’ai la possibilité de le faire, je sors près de chez moi pour une petite séance de jogging.

Ces entraînements sont-ils suffisants pour un joueur de football ?

Je pense que c’est insuffisant mais on essaye de combler le vide.

Il faut savoir que le joueur algérien n’a pas les moyens d’avoir des salles de sport équipées à la maison. A la limite, bon nombre de joueurs possède un tapis de course et des appareils pour faire du renforcement musculaire. C’est pour cette raison que je préfère courir dehors dès que la possibilité se présente pour me maintenir et être prêt pour la reprise des entraînements collectifs et la compétition officielle.

A titre personnel, comment évaluez-vous votre saison avec le CSC ?

Je pense qu’en termes de statistiques et de temps de jeu, ça a été la pire saison depuis le début de ma carrière.

Cela est dû au fait de ne pas avoir fait la préparation d’inter-saison avec mon club à cause de mon retour tardif d’Arabie saoudite. Du coup, j’ai accusé un retard sur le plan physique. En début de saison, quand la compétition avait commencé, je me préparais toujours avec notre préparateur physique, ce qui a fait que durant la première moitié de l’exercice, j’avais peu joué.

Ceci dit, j’ai pu rattraper le retard lors de la préparation hivernale. Là, j’ai plus de temps de jeu.

Au vu du classement de votre équipe, une place sur le podium est-elle possible ?

Au vu de la composante de notre effectif, on méritait mieux que ça, mais le conflit entraîneur-direction en début de saison a influé sur nos résultats, d’où notre élimination en Coupe arabe et en Coupe d’Algérie. Maintenant, il nous reste le championnat ou on est bien classés, à trois points du deuxième. On aspire réaliser notre objectif tracé en début de saison en championnat, à savoir terminer sur le podium.

R. B.