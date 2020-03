USB

Les joueurs exigent leur argent

Les coéquipiers de Lakhdari attendent avec impatience un signe de la part de la direction du club. Les joueurs, qui ne sont pas payés depuis plus de six mois, n’arrivent pas à suivre et sont surtout en colère contre la direction qui leur a promis à maintes reprises de les régulariser, en vain.

Rien n’a été fait dans ce sens et ce ne sont que des promesses dans l’air. Farès Benaïssa, le président du conseil d’administration de l’US Biskra, est appelé à trouver une solution à ce problème de salaires impayés depuis longtemps. Car si la situation ne s’améliore pas, il y a risque de déconcentration des joueurs pour la suite de la saison, surtout lorsqu’on sait que l’équipe est menacée de relégation en Ligue 2.

Le président fait de son mieux pour que les joueurs restent concentrés sur la suite de la saison en cas de reprise du championnat, le 5 avril prochain.

D’après des sources proches des affaires courantes de l’US Biskra, Benaïssa compte verser un mois de salaire aux joueurs au mois d’avril prochain afin de leur permettre de travailler avec moins de soucis de ce côté-là, en attendant la régularisation totale de la situation financière.

Athmani : «Ce n’est pas le moment de parler football»

Le meneur de jeu de l’US Biskra, Yacine Athmani, lance un appel aux citoyens pour garder se cloîtrer à la maison et de ne pas sortir pour éviter la propagation du coronavirus. «La meilleure solution pour sauver des vies humaines, c’est de rester à la maison et de ne pas sortir, sauf en cas d’urgence extrême. Le coronavirus est mortel et il fait des ravages dans plusieurs pays du monde. Même chez nous, on a eu des victimes et des décès. Je présente mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Ce n’est pas le moment de parler football, même si, nous les joueurs, on est appelés à entretenir notre forme, en attendant que ce virus soit éliminé pour qu’on puisse reprendre les entraînements collectifs. On espère reprendre notre vie normale, le plus tôt possible», a-t-il souligné.

R. M.