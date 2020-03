MCO

Le staff technique dans la tourmente

Le staff technique du Mouloudia d’Oran commence à montrer des signes d’inquiétude. Les joueurs qui avaient la possibilité de s’entraîner en forêt, à la plage ou encore au niveau des terrains de proximité, ont vu leurs mouvements restreints par les mesures de confinement qui se sont durcies ces derniers temps.

«Certes, nos joueurs sont des professionnels, mais rien n’indique qu’ils vont suivre à la lettre le programme qu’on leur a soumis. Je sais que ce sera difficile pour eux dans cette conjoncture spéciale. Déjà durant l’intersaison, plusieurs se sont mis au repos passif, ce qui rendait difficile pour eux la reprise des entraînements. Avec cette trêve forcée, la reprise sera dure. De plus, elle intervient en pleine saison, ce qui complique la situation. On ne sait pas comment faire pour suivre l’évolution du travail des joueurs. Nous espérons qu’ils vont faire preuve de discipline pour appliquer à la lettre le programme que nous leur avons soumis sinon, on n’est pas sûrs que cela va marcher», affirme un membre du staff technique. Pour lui, la période est difficile et nécessite des sacrifices. « S’il n’y avait pas les mesures de confinement, on aurait pu organiser un stage bloqué pour les faire travailler durant la trêve. Malheureusement, on n’a pas cette possibilité et on est obligés de faire avec les contraintes que cela engendre», a-t-il ajouté. La difficulté d’assurer un bon travail d’entretien aux joueurs réside dans les mesures de confinement qui ont proscrit les rassemblements de plus de deux personnes et la fermeture des infrastructures sportives et des salles de musculation. La fermeture des stades et des salles de sport a réduit encore plus la marge d’action», fera remarquer notre interlocuteur qui ne manquera pas de souligner qu’en l’absence de décisions de la LFP et de la FAF, les clubs se sont mis, contre leur gré, en stand-by, en attendant des jours meilleurs.

Houari H.