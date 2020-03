MCO - Alors qu’ils poursuivent l’entraînement individuel

Les joueurs s’impatientent pour leur argent

Les joueurs du Mouloudia d’Oran sont décidés à réclamer leur argent dès le retour aux entraînements. Des sources ont indiqué que les camarades de Mansouri sont gagnés aujourd’hui par l’impatience et veulent mettre la pression sur la direction pour percevoir leurs arriérés de primes et de salaires.

«Certains éléments n’ont pas touché leur argent depuis plus de six mois, il est normal qu’ils s’impatientent. Ils sont rentrés chez eux les poches vides. Avec les mesures de confinement, certains ont emprunté de l’argent pour pouvoir acheter des provisions à leurs familles respectives. Ils sont dans une situation intenable et si cela va durer ce sera encore plus dur pour eux», a indiqué une source proche des joueurs. Pour le moment, ils se conforment au programme individuel d’entraînement que leur a confié le staff technique. Ils s’entraînent chacun comme il peut mais cela ne remplace pas l’entraînement collectif. «Maintenant qu’ils sont loin des yeux du staff technique, on ne sait pas comment cela va être. En tous les cas, l’essentiel est qu’ils n’observent pas de repos passif. Ils réalisent un programme d’entretien c’est déjà mieux que rien», indique un membre du staff technique. Sentant le danger, les joueurs qui ont privilégié en premier lieu l'entraînement en dehors de la maison afin d'appliquer à 100% le programme que leur a tracé le staff technique commencent à diminuer leurs sorties, confinement oblige. Voulant casser l'ennui en se livrant à des joggings du côté de la forêt de Canastel ou ailleurs, les camarades de Boutiche ont finalement décidé de réduire les sorties. La plupart s'entraînent à la maison. «Je me contente de m'entraîner chez moi sans prendre le risque de quitter mon domicile. Je ne sors qu'en cas de force majeure. Les membres de ma famille et moi, on est en train d'appliquer à la lettre les mesures de sécurité et de confinement à cause de l’épidémie", dira l'arrière droit, Senouci Ferloul, avant d'ajouter : "Certes, je m'entraîne chez moi mais je pense beaucoup plus à ce virus qu’à la reprise des entraînements et du championnat. Notre santé et celle de nos familles passe avant tout. Rejouer à nouveau ou aller vers une saison blanche n'est pas la question du moment. Le plus important est de se débarrasser de ce virus et espérer que le monde retrouve une vie normale», dira-t-il.

H. H.