USMBA

El Khedra appréhende la reprise

Les camarades de Belhocini ne savent plus comment faire pour meubler leur quotidien par ces temps de confinement. Pour eux, le programme de travail individuel qui leur a été soumis ne leur permet pas d’entretenir comme il se doit leur forme sportive. «Déjà avec un entraînement complet et de groupe on avait des difficultés à gérer la compétition.

Il faut reconnaître qu’on se préparait comme il se devait lors des microcycles mis sur pied par le staff technique et on se retrouvait, parfois, contraints de ne pas jouer à cause des fréquents changements de programme. On ne sait pas quand on reprendra, mais il faut reconnaître que ce sera difficile», affirment des joueurs que nous avons sollicités. Selon les spécialistes, une longue période d’inactivité est néfaste

pour les sportifs. Outre la baisse de la courbe de la forme, on constate une diminution du tonus musculaire, de l’attention et de la concentration. L’entraînement individuel permet un entretien des capacités motrices mais il ne permet pas de garder la forme sportive car son acquisition est le fruit d’un long processus d’entraînement. « C’est une autre saison qui s’annoncera après la levée du gel de la compétition et pour être prêt, il nous faudrait tout un programme d’entraînement. C’est un peu spécial. Certes, c’est valable pour toutes les équipes mais quand on voit que dans notre championnat, il y a ceux qui luttent pour le maintien et d’autres pour le podium, on se dit que ce sera dur. Ceux qui luttent pour leur maintien vont éprouver les pires difficultés car la tradition veut qu’en cette période de la saison, le travail de coulisses fait rage. La FAF et la LFP doivent trouver la bonne formule en cas de reprise car autrement, ce serait favoriser des clubs au détriment d’autres», indiquent des joueurs d’El Khedra que nous avons sollicités.

Ali A.