USMA - Il reste loin derrière Belhocini et Tiaiba

Mahious, un buteur à la traîne

L’attaquant Aymen Mahious a marqué seulement 5 buts en championnat depuis l’entame de la saison. Il reste loin des deux meilleurs buteurs actuels de la ligue, à savoir Belhocini, de l’USMBA, et Tiaiba de l’ASAM. L’international U23 ne veut pas baisser les bras pour autant à huit journées de la clôture de la saison. Il compte se battre jusqu’au bout pour finir parmi les meilleurs buteurs de la saison 2019 - 2020.

Lors de la dernière rencontre jouée par son équipe face au MCO, il a beaucoup pesé sur la défense oranaise, permettant à ses coéquipiers d’inscrire quatre buts. Il a constitué un danger permanent sur le compartiment défensif des Hamraoua. Même s’il n’a pas marqué, il a été pour beaucoup dans la victoire de son équipe. Pour le joueur, la victoire est bonne à prendre même s’il aurait aimé marquer. «Je me suis donné à fond face au MCO mais la réussite n’a pas été au rendez-vous. Je pense que cette victoire va nous encourager pour la suite du parcours. On doit enchaîner avec deux ou trois victoires si on veut terminer sur le podium en fin de saison», a assuré l’avant-centre des Rouge et Noir. Questionné sur ses ambitions personnelles, il dira : «Le titre de meilleur buteur m’intéresse beaucoup, même si je suis un peu loin des deux meilleurs buteurs actuels de la Ligue 1. Je ne perds pas espoir d’améliorer mon capital buts car il reste encore huit matches à disputer. Le plus important pour moi est de retrouver vite le chemin des filets car je n’ai pas marqué depuis le match de la 17e journée contre le CSC. Il suffit de réussir un doublé et tout va devenir facile par la suite» a souligné Mahious.

Benhamouda : «Tout pour terminer sur le podium»

Le milieu offensif Nabil Benhamouda est confiné chez lui à Hadjout. Ce qui ne l‘empêche pas de s’entraîner individuellement suivant le programme arrêté par le coach. L’international U23 affirme qu’il faudrait être patient et surtout suivre les directives car le coronavirus est dangereux. «Comme tous les Algériens, j’essaye de suivre les directives car cette pandémie a touché le monde entier. Je suis confiné chez moi mais je m’entraîne individuellement pour maintenir la forme, même si la compétition me manque. On doit être solidaires dans cette épreuve et je souhaite que la compétition reprendra rapidement», a assuré le joueur. Interrogé sur la suite du parcours de son équipe et sur les objectifs à atteindre, le joueur dira : «On doit faire tout notre possible pour engranger un maximum de points lors des huit dernières rencontres du championnat. Avec un peu de réussite, on peut terminer la saison sur le podium. Il faut qu’on soit concentrés et déterminés. On doit faire le plein à domicile et réaliser au moins deux victoires hors de nos bases.»

Vers le rachat du contrat de Benkhelifa

Même si le championnat est à l’arrêt, la direction usmiste se projette déjà sur la saison prochaine. En effet, selon une source fiable, les dirigeants veulent garder le milieu de terrain Tahar Benkhelifa, prêté par le PAC et dont le contrat avec ce club court jusqu’en 2021. Le joueur n’est pas contre l’idée de rester à l’USMA mais son destin n’est pas entre ses mains. Les responsables du groupe Serport comptent faire une offre officielle au PAC dans les prochains jours pour essayer de les convaincre de leur céder Benkhelifa.

Zouari freiné dans son élan

Le milieu de terrain offensif, Abdelkrim Zouari, a enchaîné deux belles prestations contre le PAC et le MCO, réussissant une passe décisive et un doublé. Ce rendement a renforcé la confiance du joueur mais surtout, il a rassuré le nouvel entraîneur, Mounir Zeghdoud. Ce dernier peut miser sur un joueur de qualité, surtout par rapport à ses qualités sur les balles arrêtées et à ses capacités d’apporter du punch dans l’animation de jeu. Il faut dire que Zouari a traversé un passage à vide mais il s’est réveillé au bon moment. L’ex-joueur de l’USMBA compte maintenir cette belle dynamique pour assurer des prestations plus convaincantes à l’avenir. Reste que l’arrêt de la compétition risque de le freiner dans son élan.

Khemaïssia travaille dur…

Depuis sa blessure à l’adducteur, le défenseur Khemaïssia a perdu sa place. Rétabli récemment, il a été relégué sur le banc de touche. Malgré ses efforts à l’entraînement, il n’a pas été aligné face au MCO. Le joueur compte profiter de cette trêve forcée pour travailler dur dans l’espoir de convaincre son entraîneur afin de retrouver du temps de jeu à la reprise.

Mise à niveau de la SSPA

L’USMA sollicite l’Ecole de commerce de Koléa

Les cabinets d’experts devant accompagner les clubs professionnels, comme décidé lors de la réunion FAF - clubs professionnels du lundi 2 mars au CTN de Sidi Moussa, se sont mis au travail. Ainsi, malgré la situation exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus, l’opération de mise à niveau du management des SSPA connaît un début encourageant, puisque des rencontres ont eu lieu entre certains cabinets et quelques clubs. L’Ecole supérieure de commerce de Koléa, spécialisée en management des clubs professionnels de football, a été sollicitée par l’USMA pour l’accompagner en prévision de la saison prochaine.

