ESS - Malgré le confinement dû au coronavirus

Tout pour garder la forme

Après l’onde choc engendrée par les décisions de la commission de discipline de la LPF suite aux événements ayant suivi le match de Coupe d’Algérie face au CABBA, à Bordj Bou Arréridj, les Ententistes sont dans l’expectative. Ils attendent avec impatience le verdict de la commission de recours de la FAF, qui devrait étudier l’appel des Noir et Blanc quant aux sanctions sévères prononcées à l’encontre du club.

Ne décolérant toujours pas, le président du conseil d’administration de la SSPA/ESS, Azeddine Arab, ne demande ni plus ni moins que la révision totale de la sanction infligée à son équipe. «Je reste à la fois confiant et serein, d’autant que le dossier présenté à la commission de recours de la FAF montre que l’ESS est victime d’une injustice et de machination. Je ne suis contre personne mais il est de mon devoir et de mon droit aussi de défendre les intérêts de mon club qui ne mérite pas une telle sanction. Il est inadmissible de mettre dans le même box la victime et l’accusé. Le bon sens voudrait que la direction du CABBA est seule responsable des incidents qui se sont déroulés à la fin de la partie, dans et en dehors du stade où nos supporters ont été agressés», dira Arab. Par ailleurs, le président a salué la suspension de la compétition, obligeant les joueurs à observer un repos actif. En attendant la délivrance et la fin du cauchemar planétaire, les hommes de Nabil El Kouki essayent tant bien que mal de s’adapter aux conditions imposées par la pandémie du coronavirus, à l’origine de l’arrêt total de l’activité sportive et du confinement d’une grande partie de la population mondiale. Ne pouvant s’entraîner collectivement, les partenaires de Laoufi, prenant leur mal en patience, sont le moins que l’on puisse dire tenus d’appliquer le programme individuel tracé par les collaborateurs d’El Kouki qui se trouvent toujours à Sétif où ils suivent quotidiennement le travail du groupe qui devrait réaliser le premier plan de charge s’étalant jusqu’au mercredi 25 mars.

Un deuxième cycle prévu jeudi

Le deuxième microcycle de dix jours débutera jeudi. Pour garder une forme optimale, le staff technique insiste sur le poids. Ainsi, Bekakchi et ses camarades sont appelés à suivre un régime alimentaire et des entraînements non-stop. A travers une telle approche, El Kouki et ses collaborateurs voudraient sans nul doute maintenir leurs troupes dans un climat du travail, même si le confinement n’arrange pas l’activité sportive d’un certain niveau.

Laribi : «On prend notre mal en patience»

Le défenseur central de l’ESS, Laribi, a affirmé qu’il se soumet aux directives de la conjoncture qui lui imposent de rester à la maison pour éviter le coronavirus. «La conjoncture nous oblige de rester confinés chez nous. Cependant, je ne suis pas totalement inactif. Je fais mes exercices quotidiens et je suis le programme tracé par le staff technique pour entretenir la forme en prévision d’un retour au travail collectif. Nous sommes à l’écoute de la moindre information, mais nous savons que les choses vont durer encore. Donc, il faut être patient et surtout suivre à la lettre les recommandations à propos de l’hygiène», a-t-il souligné. Concernant les décisions de la commission de discipline et les sanctions infligées au club sétifien, le défenseur ententiste a affirmé qu’il ne s’y attendait pas. «Franchement, je n’ai rien compris. Ce sont des décisions abusives. Nous nous attendions à ce que le CABBA soit sévèrement sanctionné, car c’est l’équipe responsable de l’organisation de la rencontre. Finalement, c’est l’Entente qui l’a payé cher, sincèrement, c’est à n’y rien comprendre. J’espère que la sanction va être revue et que l’ESS va recouvrer ses droits», nous a-t-il déclaré.

W. D.