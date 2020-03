CSC

Khouda : «Mes joueurs ne chôment pas»

L’entraîneur du CS Constantine, Karim Khouda, a indiqué que ses joueurs ne chôment pas en cette période de confinement due à la propagation du coronavirus et que le sérieux et l’abnégation dans l’application du programme d’entraînement en solo est très important dans la suite de la compétition à sa reprise.

«Les joueurs s’entraînent régulièrement individuellement et appliquent à la lettre le programme tracé par le staff technique et le préparateur physique. En fait, je reçois chaque jour un rapport détaillé du travail effectué par chaque élément. L’entraînement individuel est d’une extrême importance dans la suite de la compétition, une fois la reprise décidée. Il faut savoir que si déficit il y a, il sera détecté à la reprise des entraînements et seuls les joueurs en possession de toutes leurs capacités physiques seront concernés par la compétition. Actuellement, je suis confiné chez moi, heureusement qu’il y a les moyens de communication pour rester en contact avec mes capés, cela me permet de les suivre dans les détails. C’est une conjoncture difficile, ce n’est pas évident de travailler dans de telles conditions mais on doit faire avec. J’espère qu’on traversera avec succès cette épreuve et que la propagation du coronavirus sera stoppée», dira le coach constantinois et d’ajouter : «C’est pour cette raison que chacun de nous devrait faire preuve de plus de civisme en restant chez lui pour minimiser au maximum la propagation de ce virus, c’est de cette façon qu’on pourra lutter contre le COVID-19. Je lance un appel à tous les Algériens pour qu’ils ne sortent pas», souligne Khouda.

La direction veut prolonger Benayada

Les dirigeants du CS Constantine, et même si la situation est à l’arrêt, préparent l’avenir de l’équipe, surtout que la fin de saison se profile à l’horizon. En effet, les responsables du club de l’antique Cirta s’attellent sur la prolongation des contrats de certains cadres de l’équipe, dont le bail expirera à la fin de l’actuel exercice. Parmi ces cadres, les dirigeants constantinois font de la prolongation du contrat de Hocine Benayada une priorité. Le joueur, dont le bail arrivera à terme à la fin du mois de juin prochain, est le plus convoité du championnat national. D’ailleurs, on parle déjà d’une offre reçue de la part du club égyptien de Zamalek, même si le joueur a tenu à démentir. Une chose est sûre, la direction du CSC fait le maximum pour prolonger le contrat de son meilleur joueur.

Fin de saison pour Lamri ?

Selon certaines informations, on croit savoir que le joueur Lamri pourrait déclarer forfait pour le reste de la saison. En effet, souffrant d’une grave blessure au genou, Lamri devait se faire opérer en Tunisie, mais comme les frontières sont fermées à cause du coronavirus, le joueur devrait prendre son mal en patience et attendre avant de passer sur le billard, ce qui nous amène à dire qu’avec l’intervention chirurgicale et la période de convalescence, Lamri ne pourra faire son retour à la compétition qu’à partir de la saison prochaine.

R. B.