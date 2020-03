JSK

Banouh et Juma, les premiers libérables ?

Même s’il reste encore 8 journées pour la fin du championnat, on commence d’ores et déjà à parler des joueurs susceptibles d’être libérés au mois de juin prochain. Il y aura vraisemblablement plusieurs joueurs concernés et cela pour différentes raisons, mais les noms qui reviennent avec insistance pour le moment sont ceux de l’attaquant Banouh et celui de l’international kenyan Juma.

Ces deux joueurs n’ont pas apporté le plus attendu d’eux et l’entraîneur Yamen Zelfani ne compte aucunement sur eux. Si Banouh a marqué quelques buts lors de la phase aller notamment en Champions league africaine, Juma est toujours à la recherche de son premier but sous le maillot des Canaris. Il a eu plusieurs chances que ce soit en phase aller ou retour, mais il a fait preuve d’inefficacité, ce qui a poussé l’entraîneur franco-tunisien à ne plus compter sur lui. Par ailleurs, Banouh n’a fait que chauffer le banc en cette phase retour, alors qu’il a été un titulaire indiscutable lors des premières journées du championnat. Les deux joueurs ont fait l’objet d’acerbes critiques de la part des supporters qui ont demandé aux dirigeants de les libérer au mois de janvier dernier, mais le président Mellal a décidé de leur accorder une seconde chance. Zelfani lui a affirmé que ce joueur n’est pas un attaquant de pointe et qu’il ne pourra pas composer sur lui surtout avec le retour de Boulahia . S’agissant de Banouh, il ne sera pas maintenu dans l’effectif des Canaris. Non seulement il n’a pas apporté le plus attendu de lui, mais il touche un salaire conséquent, ce qui n’arrange pas la direction du club. Cette dernière serait disposée à mettre le paquet pour renforcer son compartiment offensif avec des joueurs de valeur.

Pas de prolongation de contrat pour Belaili

Libre de tout engagement au mois de juin prochain, l’attaquant Belaili ne sera certainement pas maintenu dans l’effectif de la JSK. En effet, d’après une source proche de la direction, le président Mellal ne compte pas le prolonger et cela pour deux raisons. La première est que l’ancien pensionnaire du CRB perçoit un salaire conséquent et il est l’un des joueurs les mieux payés de la JSK cette saison. La seconde est que les dirigeants pensent qu’il n’a pas apporté le plus attendu de lui et cela malgré le fait que l’entraîneur Zelfani soit satisfait de son rendement. Les dirigeants avaient failli l’exclure du groupe après le retour de l’équipe du Congo où elle a affronté Vita Club, mais devant le refus de Belaili de résilier son contrat sans toucher ses indemnités à contraint les dirigeants à le garder surtout après que le successeur de Velud ait plaidé sa cause. Il est devenu depuis l’arrivée de Zelfani une pièce maitresse sur l’échiquier des Canaris, mais les dirigeants ne songent pas pour le moment à le garder. Ils veulent miser sur les jeunes de cru, à savoir Aït Abdeslam et Mebarki. Le premier est en train de réaliser de belles prestations dans l’axe, alors que le second a alterné le bon et le moins .

Saâdou dans le flou

Le capitaine Nabil Saâdou s’interroge sur son avenir avec les Jaune et Vert. Victime d’une méchante blessure (rupture aux ligaments croisés) qui l’éloignera des terrains durant 6 à 8 mois, il espère que le président Mellal lui proposera une prolongation de contrat. Il sera libre de tout engagement au mois de juin prochain et avec sa blessure, il craint certainement que la direction ne le prolonge pas sachant qu’il ne pourra pas retrouver les terrains avant la fin novembre ou début décembre 2020. Et comme il ratera la préparation d’intersaison, il lui sera difficile voire impossible de trouver un club avant le mercato hivernal. Sa priorité pour le moment est de se faire opérer le plus tôt possible et cela pour ne pas perdre du temps. Il aurait aimé se faire opérer à l’étranger, mais avec la fermeture des frontières, il n’aura pas d’autre choix que de subir l’opération en Algérie.

Si Fateh, Loucif et Daïbèche séduisent Zelfani

Selon une source proche de la direction, l’entraîneur Yamen Zelfani n’a pas caché son admiration par rapport à la prestation de certains joueurs de l’équipe réserve. En effet, après avoir promu en équipe fanion l’attaquant Loucif, il compte en faire de même avec Si Fateh et Daïbèche. Ces deux derniers ont réalisé de belles prestations avec les espoirs, mais l’entraîneur franco-tunisien attend le moment propice pour les mettre dans le banc. Il a chargé son adjoint Fakhri de suivre de plus près l’équipe réserve pour ne léser aucun d’entre eux. L’exemple de Loucif qui n’a pas eu sa chance lui a donné à réfléchir. En voyant Loucif une fois jouer avec l’équipe réserve, Velud avait dit à ses dirigeants qu’un attaquant comme lui mérite d’avoir sa chance avec l’équipe première.

Pression pour faire revenir Belkalem

Après avoir échoué de le faire revenir au mois de janvier dernier, certains proches du club tentent dès maintenant de convaincre le président Mellal de récupérer Belkalem au mois de juin prochain. Ils ont profité de la blessure de deux défenseurs dans l’axe, à savoir Tizi Bouali et Saâdou pour affirmer au président Mellal que l’équipe a encore besoin de Belkalem. Bien que ce dernier n’ait pas joué depuis près de deux ans, ils lui ont assuré qu’il s’entraîne régulièrement et qu’il a une bonne hygiène de vie. Sans club depuis juin 2018, Belkalem avait souhaité revenir au mois de janvier dernier, malheureusement pour lui, la FAF avait refusé de lui accorder une dérogation pour qu’il signe à la JSK. L’ancien entraîneur des Canaris, Hubert Velud, le voulait dans son effectif en arguant que c’est un défenseur qui peut rendre beaucoup de services à l’équipe.

D. K.