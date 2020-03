NCM

Travail spécifique pour les joueurs

Le staff technique du NC Magra a tracé un programme spécial, pour les joueurs, pendant cette période de suspension du championnat à cause du coronavirus. Chaque joueur a un programme à appliquer chez lui, loin du groupe, et ce, en attendant que la situation sanitaire s’améliore.

Pour le moment, aucune date n’a été fixée par le staff technique, pour reprendre l’entraînement collectif, et les joueurs sont confinés chez eux, pour éviter la contamination et la propagation du COVID 19, qui fait des ravages dans le monde entier et qui a touché même plusieurs clubs au monde, surtout en Espagne et en Italie. Une décision sera prise le 31 mars prochain, lors de la réunion du bureau fédéral, qui tranchera sur la reprise de la compétition officielle le 5 Avril, ou son report à une autre date.

Boulaïncer : «Restez chez vous pour combattre l’épidémie»

L’attaquant du NC Magra, Rafik Boulaïncer , s’est exprimé lui aussi sur cette pandémie qui a touché l’Algérie. En ces moments durs que traverse le pays , les acteurs sportifs mènent une compagne de sensibilisation pour pousser les gens à rester chez eux et ne pas sortir, au risque d’être contaminés. Boulaïncer a fait savoir que les sorties sans aucune raison valable sont dangereuses. «Je demande aux citoyens de rester chez eux et se confiner à la maison, pour éviter d’être contaminé. Car ce virus est vraiment dangereux et se propage à une grande vitesse. Pour notre santé et celle de nos proches et de nos amis , on doit rester à la maison. Ainsi, le virus ne va pas se propager et sera maîtrisé dans les jours à venir. C’est ce qu’on espère tous, pour retrouver une vie normale », a-t-il souligné.