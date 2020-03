USB

Bouguezoula : «Je suis en contact permanent avec les joueurs»

L’entraîneur de l’US Biskra, Bouguezoula, qui assure l’intérim à la barre technique après le départ de Nadir Leknaoui, n’est pas resté les bras croisés après la suspension temporaire du championnat et de toutes les compétitions.

A ce sujet, il affirme que les joueurs ne doivent pas rester inactifs. «Face à cette pandémie du coronavirus qui a touché l’Algérie, on se confine à la maison, pour éviter toute contamination. Les joueurs sont chez eux et on leur a tracé un programme de travail individuel, en attendant la reprise collective», a-t-il fait savoir. Le responsable de la barre technique par intérim affirme qu’il est en contact permanent avec ses joueurs pour suivre le travail qu’ils sont en train d’effectuer durant cette période d’arrêt de la compétition. «Je ne suis pas resté les bras croisés. En plus d’avoir remis le programme de préparation à chaque joueur, je suis de près ce travail, en restant en contact avec les joueurs», a-t-il souligné. Le technicien de l’US Biskra estime aussi que la situation est quelque peu inquiétant . «Vous savez, ce virus a touché plusieurs pays au monde. Même les grandes puissances comme l’Italie, l’Allemagne, la France, les USA, n’ont pas pu le maîtriser. Chez nous, le virus se propage et l’Etat a pris ses dispositions. Nous aussi on est appelés à rester à la maison et ne doit pas y sortir sans aucune raison valable. La santé des personnes passe avant tout et on doit faire attention», a-t-il. En conclusion, le coach de l’US Biskra reste confiant quant aux capacités des autorités du pays et le corps médical de maîtriser cette situation et faire face à cette pandémie. «On espère que les choses vont se stabiliser et que cette pandémie soit maîtrisée pour qu’on retrouve la vie normale. Et vivement la reprise de la compétition», a-t-il conclu.

M. C.