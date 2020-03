USMA - Programme d’entrainement individuel pour chaque joueur

Zeghdoud : « Limiter les dégâts sur le plan physique »

Suite à la suspension des compétitions sportives, Mounir Zeghdoud a été contraint de s’adapter à cette nouvelle situation. En effet, il a annulé les entrainements collectifs et a demandé à ses joueurs de suivre un programme de travail individuel.

Tous les joueurs ont reçu sur leur email le programme d’entrainement à suivre durant toute cette période jusqu’au 5 avril. Maintenant si les choses évoluent d’ici là, le coach va réadapter son programme. Le plus important reste la santé des personnes comme il a tenu à l’affirmer. « Il s’agit d’un virus dangereux qui est en train de faire des dégâts dans le monde. Chez nous il y a plusieurs cas enregistrés, c’est pour cela qu’on doit être vigilants et sur nos gardes » a indiqué l’ancien international. Pour ce qui est du programme d’entrainement individuel, le driver des Rouge et noir a précisé à ce sujet : « Un joueur professionnel doit penser à garder sa forme en essayant de suivre un programme d’entrainement adapté à la situation actuelle. S’entraîner chez soi et assurer le travail convenablement est une bonne chose car cela permet d’éviter les contacts à l’extérieur. Le plus important est de maintenir la forme physique. On va rester en contact avec tous les joueurs pour un suivi. On verra ce que décideront par la suite les hautes autorités du pays sur l’évolution de cette pandémie ».

Antar Yahia : «L’USMA m’intéresse »

Pressenti pour le poste de directeur sportif de l’USMA, l’ex- international Antar Yahia devait rencontrer le PDG du groupe Serport Achour Djelloul samedi passé pour entamer les négociations et éventuellement trouver un accord définitif. Finalement le rendez-vous été reporté à cause de l’annulation des vols de Paris vers Alger en raison de l’épidémie du Coronavirus comme l’a confirmé l’ex- joueur de Bochum : « Je devais rencontrer le PDG du groupe Serport mais à cause du Coronavirus, j’étais contraint d’annuler mon vol. La proposition m’intéresse beaucoup mais je dois encore patienter » a expliqué l’ex- manager d’Orléans.

Réunion des membres du staff aujourd’hui

Les membres du staff technique de l’USMA vont se rencontrer aujourd’hui pour donner suite à la démarche à entreprendre concernant les entraînements de l’équipe et les mesures à prendre pour la suite de la compétition .

Boumechra n’est pas suspendu

Alors que tout le monde croyait que Mohamed Amine Boumechra a écopé d’un avertissement pour contestation de décision face au MCO, finalement c’était un avertissement pour conduite inconvenante . Ce qui signifie qu’il n’est pas suspendu pour la prochaine rencontre face au CABBA.

Meftah : «le Coronavirus est très dangereux»

Le défenseur de l’USMA Mohamed Meftah est un peu inquiet de la situation actuelle surtout avec la suspension du championnat mais il estime que la décision des hautes autorités du pays est justifiée car il y va de la santé des personnes. « Depuis le match face au MCO et suite à la décision du MJS de suspendre les compétitions sportives on évite de sortir beaucoup afin d’éviter les contacts car le Coronavirus est très dangereux. Il faut dire que la santé des joueurs passe avant tout. On doit tous lutter contre cette épidémie. J’espère que les choses vont évoluer dans le bons sens et qu’on pourra reprendre la compétition rapidement,» dira-t-il. Interrogé sur la dernière victoire de son équipe face au MCO, il affirmera : « On a réalisé un match sérieux où on a bien maîtrisé les débats. On a été efficaces devant et solides derrière. On avait besoin des 3 points pour reprendre confiance et se relancer pour la course au podium » a précisé l’ex- international.

Oukkal : « Retrouver ma place dans le onze»

Le défenseur central, Lyès Oukkal a été relégué sur le banc de touche face au MCO mais il compte se battre pour arracher sans place comme il l’affirme lui-même .: « Certes j’aurais aimé jouer face au MCO mais je dois respecter le choix du coach. Ceci dit, je vais redoubler d’efforts à l’entrainement pour espérer retrouver une place dans le onze prochainement, » a indiqué l’ex- joueur du NAHD. Interrogé sur le Coronavirus et sur la suspension du championnat il dira : « On doit respecter les nouvelles mesures prises par notre gouvernement et le MJS. Pour nous joueurs, il y va de notre santé. On espère que les choses vont aller dans le sens positif pour que le championnat puisse reprendre ses droits dans les plus brefs délais,» a précisé le défenseur central usmiste.

K.H.A