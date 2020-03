CABBA

L’énigmatique "éclipse" de Chaouchi

Après avoir quitté l’équipe pendant 4 mois et demi, le gardien de but Faouzi Chaouchi a été rappelé par le président Anis Benhamadi, pour reprendre du service. Le gardien a repris avec son équipe, dans le but de retrouver sa place de titulaire. Mais peine perdue, puisque le staff technique soit avec Bouakkaz ou le nouveau coach Bilel Dziri, il n’a pas joué et c’est son concurrent Si Mohamed Cédric qui a gardé la cage.

Chaouchi qui voulait jouer contre l’ESS le match de coupe, s’est retrouvé en dehors des plans de Dziri. Une décision qui a provoqué sa colère ,lui qui a décidé de quitter l’équipe la veille du match face aux Sétifiens, pour rentrer chez lui à Bordj Menaiel. Depuis ce match contre les gars d’Ain Fouara, Chaouchi n’a pas donné signe de vie et il a même raté les entraînements de la semaine qui ont précédé, le match d’hier face à la JS Saoura. Un aller sans retour pour Faouzi Chaouchi qui revient à ses mauvaises habitudes. Dziri Bilel qui a jugé utile que Cédric est le mieux indiqué à être le numéro un dans les buts, ce qui n’a pas été du goût de Chaouchi qui ne devrait pas revenir, d’après une source fiable. A signaler que lors du match face à la JS Saoura, le CABBA s’était présenté avec un groupe décimé où plusieurs joueurs titulaires manquaient à l’appel. Pas moins de sept joueurs ont dû faire l’impasse à cette rencontre pour diverses raisons. En plus de Chaouchi, on a noté l’absence de Belameiri, Djahnit et Gaâgaâ, le duo axial Aroussi-Sebie et Guettal, tous blessés. En revanche, au moment où le coach Dziri s’est retrouvé sans sept éléments clés de l’équipe face à la Saoura, il a pu récupérer quatre joueurs. Il s’agit des défenseurs Khiat et Aggoune qui sont rétablis de leur blessure et d’Isla qui a purgé son match de suspension.

Six matchs à huis clos pour les Criquets

La Commission de discipline a infligé six matches à huis clos pour la CA Bordj Bou Arréridj suite aux incidents qui se sont produits lors des quarts de finale aller de la Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif, au stade 20-Août de Bordj Bou-Arreridj. . Le club est également privé de sa quote-part des droits de télévision de ce match. Il faut savoir que le CABBA est appelé à chercher une autre domiciliation après les dégâts subis par le stade du 20-Août.

M. C.