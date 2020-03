JSS

Les joueurs décidés à s’impliquer dans la lutte contre le Covid 19

Le staff technique croise les doigts. Il a certes accordé quatre jours de repos à ses poulains après la victoire contre le CABBA et la décision du gel de la compétition, mais il ignore tout de la date de reprise de la compétition qui pourrait aller au-delà du 5 avril comme décidé auparavant.

«Et avant le premier match il faut bien se préparer. On ne peut pas reprendre la compétition sans avoir réalisé, auparavant quelques séances d’entrainement. Et c’est là où ça devient difficile car on ne sait même pas quand seront rouvertes les infrastructures sportives. C’est une situation exceptionnelle et on doit nous y adapter », indique Mustapha Djallit.Ce dernier qui estime que la vie et la santé des Algériens passent avant un match de football . « C’est une pandémie et on doit se mobiliser pour la vaincre. C’est grâce aux efforts de tous que nous la ferons reculer », a-t-il indiqué au site officiel du club. Le même son de cloche est perçu chez les joueurs qui manifestent, certes leur inquiétude concernant la reprise des entrainements mais qui ne manquent pas de souligner que la santé de tous nécessite des sacrifices qu’il faut faire. « On est obligé de vivre avec cette situation. On doit respecter les consignes de sécurité pour ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger. C’est avec la discipline qu’on parviendra à vaincre cette maladie. Le gel des compétitions est une sage décision. Elle touche l’ensemble des sportifs. On est obligés de nous conformer à cette décision », indiquent des joueurs qui se sont confiés au site officiel du club. D’ailleurs, ces deniers affirment leur disponibilité à mener des actions de volontariat pour participer à l’effort national de lutte contre la maladie. Ils affirment également qu’ils sont prêts à engager des actions de sensibilisation sur le danger du coronavirus. « La reprise de la compétition ou des entrainements importe peu quand on comprend l’ampleur du risque qui nous guette. Battons d’abord le Covid 19 avant de penser à la reprise des entrainements », affirment ces joueurs.

A. A.