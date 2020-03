USMBA

Comment gérer la trêve ?

Le gel de la compétition et la fermeture des infrastructures sportives a poussé le staff technique à se réunir hier pour tenter de trouver comment garder la forme sportive de ses poulains. En effet, la reprise des entrainements reste tributaire d’une décision des pouvoirs et au vu de l’évolution de la situation rien ne laisse penser que cela pourrait intervenir demain.

« Pour le moment, avant leur départ pour quelques jours de repos, on leur avait fixé un programme d’entrainement individuel qu’ils doivent suivre à la lettre, mais connaissant la mentalité du joueur algérien, je reste sceptique quant aux chances de les voir s’y astreindre. J’espère bien qu’on n’arrivera pas au stade du confinement, ce qui pourrait être catastrophique sur la forme des joueurs », indique un membre du staff technique d’El-khedra. C’est une situation exceptionnelle à laquelle doivent s’adapter les joueurs pour garder un minimum de forme sportive avant la reprise des entrainements. Cette trêve est mal tombée car l’équipe qui lutte pour son maintien voudrait réussir son parcours en Coupe d’Algérie où elle a de fortes chances de figurer dans le carré d’as. « Ce sera difficile car il faudra une préparation spéciale pour parvenir à une remise à niveau. Certes, tous les clubs vivent cette situation mais nous concernant c’est un peu spécial au vu des difficultés que nous vivons. Nous allons rester en contact avec les joueurs. On va attendre leur retour et suivre la situation dans le pays. On va voir ce que nous pourrons faire et ce que nous accordent comme liberté, les mesures de prévention prises par les pouvoirs publics pour arrêter, éventuellement un plan d’entrainement. On ne peut bien travailler avec des infrastructures sportives fermées. On se contentera éventuellement d’un travail d’entretien physique à titre indivuduel. . Sincèrement, on ne sait pas comment faire, mais on doit trouver des solutions », indique notre interlocuteur. Pour les supporters, cette situation exceptionnelle devrait pousser la direction à tout faire pour trouver de l’argent pour régler une partie des arriérés de salaires des joueurs. « Les joueurs sont chez eux, la direction devrait profiter de ce moment de répit pour trouver une issue au problème des salaires. Concernant les entrainements, le gel touche l’ensemble des équipes, donc El-khedra ne sera pas pénalisée plus que les autres. Il faut faire avec, il y va de la santé et de la vie de millions d’algériens », indiquent des supporters rencontrés à la place Carnot.

Kader.B.A