USMA - Après l’arrêt de toutes les compétitions

Zeghdoud : «Les joueurs vont s’entraîner individuellement»

Conformément au communiqué du MJS annonçant plusieurs mesures visant à faire face à la pandémie de coronavirus (Covid-19), les entraînements de l’USMA sont suspendus, comme nous l’a confirmé hier l’entraîneur Mounir Zeghdoud. «Les entraînements collectifs sont suspendus. Les joueurs recevront un programme d’entraînement individuel. On verra par la suite l’évolution des choses», a assuré le coach des Rouge et Noir.

Ainsi, l’USMA doit faire contre mauvaise fortune bon cœur, sachant qu’il lui sera difficile de maintenir la forme physique de ses joueurs, puisque que ces derniers sont rentrés chez eux avec toutefois au menu un programme de travail individuel pour s’entretenir. Avant cette décision de reporter toutes les compétitions, le staff technique avait pour objectif immédiat de corriger les lacunes constatées, à savoir parfaire la cohésion du groupe et mettre en place un projet de jeu car il faut dire que malgré la large victoire décrochée contre le MCO sur le score de 4 à 1 samedi passé à Bologhine, beaucoup d’insuffisances ont été relevées. Défensivement, l’équipe est en progression par rapport à la première partie de la phase retour. Il y a un léger mieux, surtout depuis la titularisation du jeune Alilet dans l’axe. Ce dernier a apporté sa fougue et sa vivacité dans la charnière centrale. Pour preuve, le compartiment défensif n’encaisse plus beaucoup, contrairement à la période où Kheiraoui était titulaire. Au milieu de terrain, les choses ont fonctionné lors du dernier match joué face au MCO. Ce compartiment a été incontestablement le maillon fort de l’équipe avec beaucoup de mouvements et un travail en bloc qui a été efficace. Il faudrait confirmer lors des prochaines rencontres, à commencer par le déplacement à Bordj Bou Arréridj pour affronter le CABBA. S’agissant de la ligne d’attaque, il faudrait trouver une autre formule plus efficace. Pour le moment, le jeu est basé sur Mahious, lequel malgré sa combativité, se distingue par un jeu brouillon, tout en manquant de constance. L‘international U23 a des difficultés pour enchaîner les matches, du fait qu’il ne sait pas gérer ses efforts dans une rencontre. En somme, l’entraîneur usmiste a du pain sur la planche comme il l’a fait savoir à l’issue de la victoire contre le MCO. «Certes, la victoire est bonne à prendre mais cela ne m’empêche pas de dire qu’on souffre de beaucoup de lacunes. Il faudrait travailler pour améliorer le collectif», a indiqué l’ancien international.

Il est pressenti au poste de directeur général

Antar Yahia, la bonne pioche de Djelloul ?

L'ancien défenseur international algérien, Antar Yahia, a confirmé dimanche ses contacts avec l'USM Alger pour le poste de directeur général, tout en soulignant qu'elles sont au stade préliminaire. "Effectivement, je suis en contact avec Achour Djelloul (PDG du groupe Serport, ndlr). A l'heure où je vous parle, nous sommes au stade du premier contact. Nous devons nous rencontrer et évoquer les choses. Je devais venir, mais nous avons reporté la réunion en raison du coronavirus", a indiqué Antar Yahia à l'APS. Le groupe des services portuaires Serport est devenu l'actionnaire majoritaire de la société sportive par actions SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football), après avoir racheté 94,34% des actions du club algérois. Propriété de l'Entreprise des travaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situation.Interrogé sur la question du futur DG, Achour Djelloul a affirmé que les perturbations du trafic aérien et maritime en raison du nouveau coronavirus (Covid-19) a retardé la désignation de ce futur responsable. "Antar Yahia devait se déplacer dimanche à Alger, mais nous avons dû reporter sa venue en raison du coronavirus. Ce n'est que partie remise", a-t-il affirmé à l'issue de la victoire de son équipe samedi à domicile face au MC Oran (4-1), à l'occasion de la 22e journée, la première depuis le début de la phase retour.Antar Yahia (37 ans) avait quitté en novembre dernier son poste de manager général de l'US Orléans (Ligue 2/France). Il avait rejoint Orléans en tant que joueur en janvier 2016 en provenance d'Angers (Ligue 1/France), contribué à l'accession de son équipe en L2 avant d'être désigné manager général au mois de décembre de la même année.

Sifour : «Je dois encore m’améliorer»

Titularisé pour la première fois cette saison avec l’équipe fanion contre le MCO, le gardien de but Abdelmoumen Sifour n’a pas déçu. Il a été vigilant et sobre malgré le but encaissé. L’international U23 se dit fier d’avoir gardé les bois de son équipe, surtout après de la belle victoire acquise. «Je pense que j’ai fait de mon mieux pour assurer dans les bois. Malgré le but encaissé juste avant la fin du 1er half, je n’ai pas baissé les bras. Je me suis donné à fond en 2e mi-temps pour éviter d’encaisser. Je suis content de ma prestation mais je suis conscient que je dois redoubler d’efforts à l’entraînement pour améliorer mes qualités», a indiqué le portier usmiste. Questionné sur la victoire décrochée face au MCO, il dira : «On a su imposer notre jeu pour assurer la victoire. On a été plus efficaces et mieux inspirés. Ce succès va nous redonner confiance et nous permettre de préparer nos prochaines empoignades dans la sérénité.»

Tiboutine, Redjihimi et Belkaroui dans le dur

Plusieurs joueurs de l’USMA vivent une situation difficile depuis plusieurs journées, sachant qu’ils ne jouent plus pour des choix tactiques. Ils ont été écartés pour insuffisance de rendement. En effet, Tiboutine, Redjihimi et Belkaroui sont dans la tourmente depuis plusieurs rencontres. Lors du dernier match face au MCO, ils n’ont pas été convoqués, ce qui montre bien les intentions du coach usmiste. Les statistiques révèlent que depuis l’entame de la saison, ils n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu, mis à part quelques apparitions.

Zemmamouche prêt pour le CABBA

Blessé au mollet depuis plusieurs semaines, le gardien numéro un Mohamed Lamine Zemmamouche va profiter de la trêve forcée du championnat pour bien se soigner et reprendre la compétition lors du prochain match face au CABBA. Pour rappel, l’ancien portier international n’a pas joué depuis la 18e journée.

Mahious muet depuis le 8 février

L’attaquant de pointe Aymen Mahious n’a plus marqué depuis le 8 février, lors de la défaite de l’USMA à Bologhine face au CSC (1-3). Le joueur est à la recherche d’un but pour se libérer. Samedi passé contre le MCO, malgré ses efforts et son abattage, il n’a pas réussi à marquer.

Kheiraoui veut rebondir

Après un excellent début de saison où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, le défenseur axial Mustapha Kheiraoui a perdu sa place lors de la phase retour, à cause de ses erreurs individuelles. L’ex-joueur de l’ABS traverse un passage à vide mais il ne veut pas baisser les bras pour autant. Il se donne à fond pour essayer de rattraper le temps perdu. Le joueur souhaite retrouver du temps de jeu très prochainement.

