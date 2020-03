USMBA - Les joueurs démobilisés par le problème des salaires impayés

Profiter de la trêve pour se retaper le moral

Les Belabbésiens qui se préparaient à jouer hier leur rencontre face à l’ASO, ont été pris de court par la décision du gel des compétitions sportives prise par les pouvoirs publics. Les joueurs qui devaient renter en mise au vert dimanche, après la séance d’entraînement, ont été invités à rentrer chez eux pour se ressourcer auprès de leurs familles.

Le staff technique leur a accordé un repos de plusieurs jours avant de reprendre les entraînements dimanche. Cela leur permettra de souffler et de se remettre de leurs émotions, eux qui vivent avec la pression des promesses non tenues des dirigeants du club. «C’est bon pour leur moral. Au moins ils vont se reposer auprès de leurs familles, tout en cultivant l’espoir que la direction parviendra à profiter de la trêve pour trouver un peu d’argent pour alléger le problème des arriérés de salaires qui commencent à trop peser sur le moral des joueurs», ont indiqué des Scorpions rencontrés à la place Carnot. Pour eux, l’idée du gel des compétitions est judicieuse dans la mesure où elle permettra de limiter la propagation du coronavirus. «De plus, les matches joués à huis clos ces derniers jours ont manqué de piment. C’était comme des sixtes d’entraînement. Notre équipe est à la croisée des chemins. Elle lutte pour son maintien et elle doit défendre ses chances en Coupe d’Algérie. L’apport des supporters est nécessaire aux joueurs qui ont le moral à plat avec l’histoire des primes et autres salaires impayés», affirment nos interlocuteurs.

Pour le staff technique, la mesure du gel est d’intérêt général et il faudrait s’y plier. «Pour nous, on doit maintenant penser à trouver comment meubler cette trêve qui nécessite un comportement spécial. On va rester à l’écoute des nouvelles, car avec la fermeture des infrastructures sportives, ce sera difficile de s’entraîner. On va voir comment va évoluer la situation. Pour le moment, on a libéré les joueurs, tout en leur demandant de s’entraîner individuellement. Ce n’est pas suffisant, mais on est obligés de nous soumettre à cette décision. D’ici dimanche prochain, on va voir comment vont évoluer les choses pour décider quoi faire», dira un membre du staff technique qui regrettera quand même le report du match face à l’ASO prévu hier. «On avait bien préparé cette rencontre, maintenant qu’elle est reportée, c’est tout le travail d’une semaine qui tombe à l’eau», fera-t-il remarquer.