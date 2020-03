JSS

Garder le contact avec le podium

En battant le CABBA, la Saoura a réalisé une belle opération sur le plan comptable. Les trois points engrangés à cette occasion lui ont permis de garder le contact avec les équipes qui occupent le podium.

Maintenant, l’équipe n’est qu’à quatre points du MCA qui occupe la troisième place au classement. «Nous avons bien étudié le jeu de notre adversaire et nous avons mis en place un bon système d’évolution que les joueurs ont bien appliqué. On savait que le CABBA allait nous créer de gros problèmes et qu’il n’allait pas s’avouer vaincu facilement. On a bien maîtrisé le jeu. On a su quand marquer puis on a su comment préserver notre acquis jusqu’à la fin de la partie», a affirmé l’entraîneur-adjoint, Djallit, au site officiel du club. Ce dernier n’a pas manqué de souligner que son équipe est toujours en course pour une place sur le podium, un objectif qu’elle veut atteindre pour retrouver la compétition internationale. «On a gardé le contact avec les équipes qui occupent le haut du classement. On reste à l’affût, tout en espérant grimper sur le podium à la première occasion. Nos deux prochaines sorties ne seront pas faciles. Face au NC Magra et le NA Hussein Dey, les choses ne vont pas être faciles, surtout qu’elles interviendront après une trêve de plusieurs jours. On a accordé un repos de quatre jours aux joueurs pour leur permettre de retrouver leurs familles. On doit tout faire pour garder la bonne dynamique que nous vivons actuellement. Après deux mois et demi de travail intense, les joueurs peuvent souffler. On va se réunir pour voir comment élaborer un programme de travail qui nous permettra de meubler la trêve et surtout garder la forme des joueurs. Rester plusieurs jours sans jouer n’est pas indiqué pour un joueur, mais que voulez-vous, on est obligés de nous plier à la décision prise par les pouvoirs publics», dira Djallit. Les joueurs qui ont été libérés doivent revenir à Béchar dans quatre jours. Toutefois, à l’heure actuelle, rien n’indique que l’équipe pourra s’entraîner au niveau du stade du 20-Août ou utiliser ses installations qui seront fermées jusqu’à nouvel ordre. Quelle parade pourra trouver le staff technique pour assurer des séances d’entraînement à ses poulains dans cette situation particulière ? Là est toute la question.

Kader B. A.