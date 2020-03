CABBA - Il a encore sauvé son équipe

El-Ghorbal, la bonne pioche

Le derby des Hauts-plateaux, qui a mis aux prises le CABBA à l'ESS, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, a confirmé les bonnes dispositions de l'attaquant soudanais, Mohamed Abderrahman, dit El-Ghorbal. Les Sétifiens étaient les premiers à trouver le chemin des filets, vers le dernier quart d'heure de la partie, par l'entremise de l'attaquant Malien Malik Touré. Mais les Bordjiens ont dû faire appel aux qualités de leurs attaquants, le Soudanais, El-Ghorbal.

Leurs efforts ont été récompensés par ce but d'égalisation signé par la nouvelle recrue bordjienne, permettant au CABBA de garder ses chances intactes pour une qualification en demi-finale, lors de la manche retour qui aura lieu le 21 de ce mois au stade 8- Mai 45 de Sétif. Il faut savoir qu'El-Ghorbal a inscrit son troisième but, toutes compétitions confondues avec le CABBA, alors qu'il n'avait disputé que 4 matches et demi. L'international soudanais, qui a, d'ailleurs, reçu sa convocation pour la prochaine date Fifa avec la sélection du Soudan, a marqué deux buts en Championnat, face à l'USM Bel-Abbès et devant le MC Alger. Le coach du CABBA, Bilel Dziri, se réjouit de la présence d'un tel joueur dans son effectif . "Je pense que le CABBA possède un excellent joueurs dans son effectif. Il nous a permis de garder nos chances intactes pour la deuxième manche. Nous avons bien voulu prendre option lors de cette première manche chez nous, mais c'est bien dommage. Nous avons tout donné, mais en face il y avait un adversaire de qualité, l'ESS, qui restait sur une série de bons résultats. Nous avons été surpris par ce but de Touré, mais mes joueurs n'ont pas baissé les bras et ont tout donné. Nous avons égalisé dans le temps mort de la partie grâce à El-Ghobal. Je pense que ce but aura son pesant d'or. Nos chances restent intactes pour la qualification et on tentera de réussir l'objectif d'aller en demi-finale à Sétif", a indiqué le coach bordjien.

28 supporters blessés

C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé après la fin du match entre le CABBA et l'ESS. Très en colère suite à ce nul concédé par leurs favoris, les Criquets Jaunes se sont déchaînés en envahissant le terrain et en mettant le feu même au rond central . Les scènes de violence qui ont caractérisé la fin de la rencontre ont engendré des blessés dans les deux camps. Pas moins de 28 supporters ont été blessés de part et d'autre, après l' envahissement de terrain en fin de rencontre. Il y a eu même des interpellations par les services d'ordre dans le camp des supporters qui ont semé cette pagaille.

Le dossier CABBA-ESS reste ouvert

Le derby CABBA-ESS n'a toujours pas livré tous ses secrets. Beaucoup de choses pourraient intervenir dans les jours à venir et de nombreuses sanctions devraient être prises. A cet effet, la commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie jeudi dernier, pour traiter les affaires des matches des quarts de finale aller de la coupe d'Algérie a laissé le dossier du match CA Bordj Bou Arreridj - ES Sétif ouvert. Les membres de la CD de la LFP attendent toujours les rapports de commissaire au match et de délégué de sécurité. Une chose est sûre, il y aura de nombreuses sanctions.

El-Kouki suspendu jusqu'à audition

La commission de discipline de la LFP a indiqué que l'entraîneur de l'ES Sétif, Nabil El-Kouki, est suspendu jusqu'à son audition lors de la séance du lundi 16 Mars 2020 à 11h. On reproche au coach son attitude durant et à la fin de la rencontre également.

Karaoui écope d'un matchde suspension

Pour sa part le milieu de terrain de l'Entente sétifienne, Amir Karaoui, a écopé d'un match de suspension et une amende de 30 000 DA pour contestation de décision. Le joueur ne participera pas à la rencontre face à la JS Kabylie, prévue ce dimanche au stade du 8-Mai 45 pour le compte de la 22e journée du Championnat de Ligue 1.

W.D