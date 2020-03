JSK - Il met en garde ses défenseurs contre Ghecha et Touré

Zelfani craint la ligne d'attaque sétifienne

Ayant suivi sur le petit écran la rencontre de la Coupe d'Algérie ayant opposé le CABBA à l'ESS, l'entraîneur Yamen Zelfani s'est rendu compte que la mission de son équipe sera encore plus difficile qu'il le pensait.

Il espère revenir avec les trois points de son déplacement à Sétif pour surclasser son adversaire du jour et pour se relancer aussi dans la course au titre, mais avec le jeu développé par les Sétifiens face au CABBA, il sait , désormais,que ses joueurs doivent se montrer très costauds pour pouvoir battre l'ESS chez elle. D'ailleurs, lors de la séance de jeudi dernier, il a parlé longuement avec ses joueurs notamment les défenseurs pour les mettre en garde contre les attaquants adverses. "Vous aurez en face de vous la meilleure attaque du championnat et la moindre erreur sera payée cash. L'ESS renferme des attaquants redoutables et vous devez faire très attention pour ne pas encaisser des buts. Les Ghecha, Touré et les autres sont très rapides et si vous leur laissez des espaces, vous allez le regretter. Pour espérer revenir avec les trois points de notre déplacement à Sétif, vous devez faire un match plein. Vous devez jouer avec vos tripes, car le match sera beaucoup plus difficile que celui face au CRB. Vous n'avez pas gagné à l'extérieur depuis plusieurs mois et pour une équipe qui joue le titre, il faut récolter des points en déplacement. Ce match est décisif pour la suite du parcours et on ne doit pas le rater surtout qu'on affrontera un concurrent direct pour une place qualificative pour la Champions league africaine. Je crois en vous, car je sais que vous avez les moyens pour faire face à n'importe quel adversaire à condition de garder votre concentration jusqu'au bout", a déclaré Zelfani à ses joueurs. Il a tenu à les responsabiliser afin qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs commises face au CRB et qui ont valu à l'équipe trois buts durant la première mi-temps de la rencontre.

"Saâdou out pour le reste de la saison"

S'exprimant sur le site du club, le médecin de l'équipe Ahmed Djadjoua a annoncé dans la journée d'avant-hier que le capitaine Nabil Saâdou ne pourra pas rejouer avant la saison prochaine ."Saâdou a contracté une méchante blessure au genou qui l'éloignera des terrains pour le reste de la saison. Il passera d'autres examens approfondis, mais la saison est terminée pour lui. Pour Tubal, il a bénéficié de 10 jours de repos suite à la blessure contractée lors de la rencontre face au CRB, il s'entraine actuellement en solo, car il ne peut pas réintégrer le groupe directement. Sa convocation pour la rencontre de ce dimanche dépendra de l'entraîneur. En ce qui concerne, les autres joueurs, ils sont tous prêts sur le plan médical pour le match face à l'ESS", a affirmé Djadjoua.

Entraînement aujourd'hui à El Bez

Les équipiers de Benchaira effectueront leur dernier entraînement d'avant match aujourd'hui sur le terrain d'El Bez. Ils rallieront la ville de Sétif en fin de matinée et les dirigeants ont pris toutes les dispositions pour que l'équipe revienne avec un bon résultat.

Mellal présent à l'entraînement de jeudi

Afin de suivre de plus près la préparation de son équipe pour le match face à l'ESS, le président Mellal s'est rendu au stade dans la matinée d'avant-hier. Il devra tenir une réunion ce soir avec eux à Sétif pour les rassurer quant à leurs salaires. Les équipiers d'Addadi font confiance à la direction, mais ils espèrent toucher au moins deux salaires dans les tout prochains jours. Il devra aussi leur annoncer le montant de la prime qui devrait dépasser plus de 20 millions de centimes en cas de victoire.

Mekidèche s'est entraîné avec le groupe

Le jeune défenseur central, Nassim Mekidèche, a réintégré le groupe dans la matinée de jeudi. Bien que ses chances de jouer d'entrée ce samedi sont très minimes vu qu'il n'a fait qu'une seule apparition avec l'équipe première cette saison, il fait de son mieux pour convaincre son coach de lui accorder sa confiance. Si sa situation ne change pas lors des matches restants, il quittera certainement la JSK à la fin de la saison. Il semble que les dirigeants du CRB font tout pour le convaincre de rejoindre leur équipe au mois de juin prochain.

D.K