NAHD - Après leur dernière victoire face au CSC

Les Sang et Or pleins d'enthousiasme

Tout commence à changer dans la maison du NAHD dans le bons sens. Il a fallu l'intervention de quelques supporters sages pour qu'il y ait prise de conscience de la part de tout le monde, dirigeants, supporters et joueurs. La victoire, même difficilement acquise face au CSC (1-0), est la résultante de cette prise de conscience.

Maintenant que l'espoir pour le maintien renaît, les joueurs se mettent à préparer la prochaine sortie qui les mènera, samedi prochain, chez l'AS Aïn M'lila, pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1. La préparation se déroule dans une ambiance des grands jours, avec des joueurs décidés plus que jamais à enchaîner avec un second bon résultat et augmenter plus leurs chances de se maintenir parmi l'élite, surtout que les deux autres concurrents directs, à savoir le NC Magra et l'US Biksra, se déplaceront respectivement à Alger pour affronter le Mouloudia et à Constantine pour se mesurer à l'équipe locale, le CSC. Le staff technique des Sang et Or profite, quant à lui, bien de cette situation pour bien préparer l'équipe, comme il l'avait fait lors de la précédente rencontre face aux Constantinois. Dans ce cadre, le membre dudit staff et ancien joueur du Nasria, Nacer Zekri, dira : "Les joueurs ont été héroïques face au CSC. Ils se sont donné à fond pour gagner une rencontre très compliquée face à un adversaire qui n'est pas à présenter. Ils en voulaient et ils étaient grandement décidés et ont exprimé cela sur le terrain. Nous sommes fiers d'eux. Maintenant, nous devons oublier ce match et penser à ceux qui vont venir. Il faut tout de suite se remettre au travail parce que le plus dur est à venir. A Aïn M'lila, la défaite est tout simplement interdite, puisqu'on risque de revenir, le cas échéant, à la case de départ." Les joueurs ne veulent pas se laisser emporter par l'effet de l'euphorie. La déclaration du revenant gardien de but, Mokrani, en témoigne. "Si nous n'enchaînons pas avec d'autres bons résultats, cette victoire face au CSC n'aurait servi à rien", a-t-il dit. C'est dire que le travail à faire d'ici le jour J ne se limitera pas seulement au volet technico-tactique. Le staff technique se penchera aussi sur le volet psychologique en trouvant les mots justes qui pourraient booster les coéquipier de Yaya.

Bouali nouvel entraîneur

La direction du NAHD n'a pas tardé à trouver le successeur de Azzedine Aït Djoudi. Ce dernier a été remplacé par Foued Bouali, qui a tout conclu avec la direction du club. Selon certaines sources, il sera secondé par Kheireddine Kherris, son ancien joueur au WA Tlemcen. Bouali est le quatrième technicien qui va prendre la barre technique des sang et Or cette saison, pour tenter de sauver le Nasria de la relégation, après Arezki Remmane, Lakhdar Adjali et Azeddine Aït Djoudi. Bouali aura du pain sur la planche car il doit remettre sur les bons rails une équipe du NAHD qui s'est mise en grosses difficultés cette saison pour les raisons que tout le monde connaît.