USMA - Après le nul face au PAC

Le déclic reporté

L'USMA a laissé filer une victoire certaine contre le PAC en se faisant rattraper dans l'ultime minute du temps règlementaire suite à un coup franc direct magistralement botté par Bouzok. Les Rouge et Noir qui croyaient avoir fait le plus dur en marquant le 1er but sur un coup franc de Zouari, n'ont pas réussi à renouer avec la victoire qui les fuit depuis la 14e journée.

Les Usmistes sont à leur 7e match sans victoire, ce qui montre bien que l'équipe traverse une période de doute et le déclic n'a pas encore été provoqué. On verra comment l'équipe va réagir lors du prochain match programmé le 14 de ce mois face au MCO, au stade de Bologhine, à huis clos. Le nouvel entraîneur de l'USMA, Mounir Zeghdoud, qui pensait que son équipe allait gagner le derby face au PAC, était un peu déçu à l'issue de la rencontre où il a déclaré que ses joueurs ont raté les trois points de la victoire, au vu de la physionomie de la partie car en 2e mi-temps, les Rouge et Noir ont été meilleurs que les Pacistes. "C'est vraiment dommage de laisser filer une victoire qui était à notre portée mais une erreur de concentration nous a été fatale. On a empêché le PAC d'imposer son style de jeu. On a su gagner la bataille du milieu de terrain grâce à notre bonne condition physique. On était les premiers sur le ballon et bien appliqués. Avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu marquer un 2e but. Mes joueurs ont joué beaucoup plus libérés. Certes, le nul n'est pas une mauvaise affaire mais globalement, on méritait de gagner. On doit vite tirer les enseignements nécessaires pour bien aborder le reste du parcours", a affirmé le successeur de Dziri.

Koudri : "Je serai prêt pour le MCO"

Touché à la cheville contre le PAC, le milieu de terrain usmiste, Hamza Koudri, a été contraint de sortir en 2e mi-temps. Bien pris en charge par le staff médical, le joueur affirme que sa blessure n'est pas méchante et qu'il devrait tenir sa place lors la prochaine journée, comme il a tenu à le dire : "On aurait souhaité remporter le match contre le PAC mais on n'a pas été chanceux à la fin. Ceci dit, on doit encore travailler et corriger nos lacunes pour assurer des résultats positifs à l'avenir." Questionné sur sa blessure, le joueur a affirmé : "D'après le staff médical, ma blessure n'et pas méchante. Tout devrait rentrer dans l'ordre pendant la semaine où je devrais réintégrer le groupe avant le match du MCO."

Mahious, 4e match sans marquer

L'attaquant de pointe usmiste, Aymen Mahious, est en panne. Il n'a pas marqué depuis la 17e journée et la défaite face au CSC sur le score de 3 à 1. Le joueur est à la recherche d'un but pour reprendre confiance et se libérer. Avant-hier, contre le PAC, malgré ses efforts, il n'a pas réussi à secouer les filets du gardien Moussaoui.

Reprise aujourd'hui

Les joueurs de l'USMA qui ont bénéficié de la journée d'hier pour se reposer et récupérer des efforts fournis, devraient reprendre l'entraînement aujourd'hui au stade Omar-Hamadi pour entamer la préparation du match du 14 mars contre le MCO à Bologhin. Une rencontre qui se jouera à huis clos.

Oukkal et Benkhelifa purgent

Suspendus face au PAC, les deux joueurs Oukkal et Benkhelifa ont purgé leur sanction d'un match. Ils seront de retour pour le rendez-vous du 14 mars face aux Hamraoua.

Zemmamouche pas encore à 100%

Même s'il a réintégré le groupe cette semaine, le gardien de but numéro un usmiste, Mohamed Lamine Zemmamouche, n'est pas encore prêt à 100%. En principe, si tout va bien, il sera d'attaque pour le match du MCO.

Chita de mieux en mieux

Le milieu de terrain Oussama Chita va de mieux en mieux depuis quelques matches. Avant-hier face au PAC, il a réalisé une belle prestation. Le joueur international compte sur les prochaines journées pour être au top, comme il l'a confié à l'issue de la rencontre face au Paradou AC. "Certes, je ne suis pas à 100% mais je commence à retrouver mes repères et mes sensations. Je serai plus performant au fil des matches", a assuré le joueur. Interrogé sur le nul réalisé devant le PAC, le joueur a affirmé : "On pouvait l'emporter si on avait été efficaces devant mais la réussite n'a pas été au rendez-vous. Le PAC a eu de la réussite à la afin du match. Ceci dit, on ne doit pas baisser les bras car le championnat est encore long."

Kheiraoui et Belkaroui déçus

Les deux défenseurs centraux, Belkaroui et Kheiraoui, n'ont pas joué face au PAC, alors qu'ils étaient prêts pour ce rendez-vous. Les deux joueurs, très déçus, espèrent avoir du temps de jeu lors de la prochaine rencontre face au MCO.

K. H. A.