MCA - Almas refuse de leur octroyer la prime de la Coupe arabe

Les joueurs réclament leur quote-part

Y a-t-il un rapport entre le refus du président du MCA d'attribuer des primes à ses joueurs pour avoir atteint les 1/4 finale de la Coupe arabe et la piètre prestation de ces derniers à Bordj Bou Arréridj ? C'est la question que se posent les fans algérois depuis jeudi, soit depuis cette cinglante défaite de leur équipe face au CAB Bou Arréridj.

En tout cas, en se référant aux propos de l'entraîneur Neghiz à l'issue du match en question, on peut avancer sans risque de se tromper que les coéquipiers de Mebarakou ont abordé cette partie avec un moral au plus bas. C'est du reste le coach lui-même qui l'a avoué. Pourtant, rien ne justifiait cette attitude du moment que de l'avis même de Neghiz, ses protégés ont réussi à dépasser la difficile conjoncture qu'ils avaient vécue pendant près de deux mois, c'est-à-dire après l'éviction de l'entraîneur Casoni avec tout ce qui s'en était suivi comme turbulences accompagnées par deux éliminations en Coupe arabe et en Coupe d'Algérie. Les trois victoires de rang réalisées contre respectivement le Raja, la JSS et l'USMA ont contribué au retour au calme et à la sérénité dans l'effectif mouloudéen. Mieux, tout le monde s'est remis à rêver du titre, avant que les vieux démons soient de retour avec ce nul concédé à domicile contre le MCO, suivi quelques jours après par cette défaite à Bordj Bou Arréridj qui a été très mal digérée, selon Neghiz. Le driver mouloudéen est allé aussi jusqu'à dire que c'est le retour à la case de départ, car il tout simplement noté un relâchement moral inquiétant de la part de ses capés. Une situation qui risque de replonger davantage l'équipe dans la crise. Selon certaines indiscrétions, en apprenant que leur club a perçu la prime de qualification pour les 1/4 finale de la Coupe arabe d'un montant de 250 000 dollars, les joueurs se sont empressés pour réclamer leur quote-part, comme promis par l'ex-DGS, Fouad Sakhri, avant de déchanter, puisque le nouveau patron du club, Abdennacer Almas, leur a opposé un niet catégorique. Les joueurs vont apprendre par la suite que l'argent en question a servi au paiement des arriérés de salaires de leur ex-coach français, Bernard Casoni. Cette situation a créé un climat de tension au sein de l'équipe, et tout cela s'est répercuté sur son rendement face au CABBA, en essuyant une raclée devant un adversaire qui était pourtant en pleine crise de résultats. Reste à savoir maintenant qu'elle sera la réaction du président Almas et ses pairs du conseil d'administration.

Neghiz découvre déjà la pression du Mouloudia

Après un début encourageant suite auquel il voyait en rose l'avenir de son équipe dans la suite du championnat, l'entraîneur Neghiz a vite déchanté. Il commence tout simplement à découvrir la dure réalité d'un club miné de partout. Il découvre aussi cette pression permanente qui pèse sur les épaules de tout entraîneur qui vient travailler dans cette formation. Certes, les supporters ont depuis longtemps perdu toute confiance en leurs joueurs pour renouer avec les consécrations, mais Neghiz n'est pas du tout ménagé par les critiques. Pis, on pense, dans les milieux mouloudéens, que l'ancien sélectionneur national-adjoint n'a pas l'envergure de driver un club comme le Doyen, non sans pointer du doigt le président Almas auquel on fait déjà assumer la responsabilité d'un mauvais casting. Mais Neghiz ne rate aucune occasion pour rappelebr qu'il a hérité d'une situation complexe avec des joueurs abattus sur le double plan moral et physique. Cela n'est pourtant pas fait pour plaider sa cause, puisque depuis le match du MCO, les critiques pleuvent sur lui et tout le monde l'attend désormais au tournant. Un autre faux pas samedi prochain contre le NC Magra l'enfoncerait certainement davantage.

Lazizi veut crever l'abcès

Très proche de l'équipe première depuis l'arrivée du président Abdennacer Almas, l'ancien défenseur central du MCA, Tarek Lazizi, a confié avoir constaté des choses qui ne lui avaient pas plu en marge du match contre le CABBA, soldé comme on le sait par une défaite amère des Vert et Rouge. Lazizi ne veut pas passer sous silence cette défaite, d'autant qu'il est persuadé que les poulains de Neghiz n'ont pas joué ce jour-là sur leur vraie valeur. Justement, l'ancien capitaine du Doyen, champion d'Afrique avec la sélection algérienne en 1990, insiste pour creuver l'abcès. Raison pour laquelle il a demandé à rencontrer le président Almas, une réunion devant ainsi regrouper les deux hommes aujourd'hui, a-t-on appris auprès d'une source autorisée au Mouloudia.

Semaine décisive dans le dossier Casoni

C'est une semaine décisive qui attend la direction mouloudéenne concernant le dossier de l'ex-coach du club, Bernard Casoni. Ce dernier est attendu dans les prochaines heures à Alger pour négocier la résiliation de son contrat. Et si du côté des dirigeants algérois on espère s'en sortir avec moins de dégâts, ce vœu risque de ne pas être exaucé. En tout cas, Casoni, qui a perçu dernièrement ses arriérés de salaires ainsi que ses assistants, a déjà annoncé la couleur en confiant à ses proches qu'il n'était pas prêt à rompre son contrat contre des miettes. Du côté de la direction algéroise, on craint d'ailleurs que l'homme s'entête à réclamer la totalité du restant de la durée de son bail, sachant qu'il avait signé au Doyen pour une durée de deux années.

Le jeune Dahlal déjà convoité

L'attaquant Dahlal, en provenance de la réserve de la JSK lors de l'intersaison, est en train de briller de mille feux avec les U21 des Vert et Rouge qui sont invaincus en championnat depuis 13 matchs. Après un début difficile, dû notamment à des blessures à répétition et des difficultés d'adaptation, l'ex-Kabyle est parvenu à retrouver son sens du but. Il compte d'ailleurs huit réalisations en 15 matchs joués. Cela n'est pas passé sans susciter l'intérêt des recruteurs, notamment ceux qui le suivaient depuis la saison dernière quand il avait réussi à planter la bagatelle de 25 buts sous les couleurs des U21 des Canaris. Ainsi, on apprend du joueur lui-même qu'il fait déjà l'objet de convoitises de la part de certaines formations de l'élite, sauf qu'il n'est pas tenté par un changement d'air. Il a en outre ajouté que son objectif majeur étant de s'imposer au sein de l'effectif de l'équipe première. En attendant, il vient de s'engager avec un agent de joueurs connu pour ses relations avec des clubs étrangers où il compte le placer dans un avenir proche, car embrasser une carrière professionnelle de l'autre côté de la Méditerranée demeure l'une des ambitions du jeune attaquant.

A. B.