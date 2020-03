JSK - Il est devenu une pièce maîtresse dans l'échiquier de Zelfani

Belaïli : "Rien n'est perdu pour le titre"

Titulaire à part entière depuis la venue de l'entraîneur Yamen Zelfani, l'arrière droit Belaïli est déterminé à sauver sa saison. Il a vécu des moments très difficiles lors de la première manche du championnat, mais il a suffi que le coach franco-tunisien lui accorde sa chance pour qu'il démontre qu'il n'est pas fini et qu'il peut encore rendre beaucoup de services à l'équipe.

Sur la confiance qui lui est accordée par Zelfani, Belaïli dira : "Zelfani a libéré tout le monde. Il ne fait jouer que les meilleurs et il ne pense qu'à l'intérêt de l'équipe. Sa méthode nous convient, car il communique beaucoup avec nous. Il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité, ce qui a créé une rude concurrence dans le groupe. Zelfani m'a fait confiance et je donne toujours le meilleur de moi-même pour que je sois à la hauteur des attentes placées en moi." A la question de savoir si la JSK garde toujours l'espoir de jouer le titre, Belaïli affirme que rien n'est encore perdu et que lui et ses équipiers défendront crânement leurs chances. "Il reste encore 27 points en jeu et tout peut arriver dans les matches à venir. La priorité pour le moment est qu'on batte l'ESS pour reprendre la deuxième place, avant d'espérer surclasser le CRB. Le match face à l'ESS est déterminant dans la course au titre et on ne doit en aucun cas perdre à Sétif. Après avoir perdu devant le CRB, on ne doit pas concéder une deuxième défaite consécutive face à l'ESS. On est conscients de la tâche qui nous attend et on fera tout pour ne pas décevoir nos fans. L'ESS est sur une série de bons résultats, mais on a largement les moyens de prétendre à la victoire", confie Belaïli qui veut gagner un titre avec les Canaris, avant de changer d'air au mois de juin prochain.

Mellal met la pression sur ses joueurs

A la fin de la rencontre face à l'USMBA, le président du club, Mellal, a félicité ses joueurs pour les efforts fournis durant les 90 minutes, avant de leur affirmer que la JSK jouera sa saison lors de la prochaine journée face à l'ESS. "Après notre défaite au 20-Août, on est dos au mur, car on n'a plus le droit à l'erreur face à l'ESS. Notre victoire contre l'USMBA nous a permis de retrouver le podium, mais pour qu'on aspire à une place qualificative pour la Champions league africaine, on doit impérativement revenir avec un bon résultat de Sétif. L'idéal est de battre l'ESS chez elle et c'est pour cela que vous devez faire le maximum pour revenir avec les trois points. C'est un match qu'on ne doit pas rater, car la suite de notre parcours dépendra du résultat de cette rencontre", a expliqué Mellal à ses joueurs, après le succès enregistré devant El Khedra. Il va certainement leur accorder une prime spéciale pour les motiver.

Saâdou indisponible de 4 à 6 mois

Victime d'une blessure aux ligaments croisés, le capitaine Saâdou se fera opérer dans les tout prochains jours pour qu'il ne rate pas la préparation d'intersaison. Il sera indisponible de 4 à 6 mois, mais le staff médical a tenté de le rassurer en lui disant qu'avec une bonne rééducation, il pourrait retrouver les terrains au mois de juin. Libre de tout engagement à la fin de la saison, Saâdou espère poursuivre son aventure avec les Canaris, surtout s'ils assurent une participation à une compétition continentale.Selon une source proche de la direction, l'entraîneur Yamen Zelfani ne sait pas à quel saint se vouer après la grave blessure contractée par le capitaine Nabil Saâdou. Son souhait est de récupérer Bencherifa, blessé depuis la rencontre face à l'US Biskra, mais celui-ci ne fait pas l'unanimité chez les supporters. Il sait que s'il le fait jouer face à l'ESS et qu'il ne réalise pas un grand match, les supporters se retourneront contre lui. La participation de Bencherifa n'est pas certaine, mais l'entraîneur franco-tunisien a demandé au staff médical de tout faire pour le remettre sur pied le plus tôt possible. Le staff technique a deux ou trois autres solutions de rechange, mais il estime qu'avec son expérience, Bencherifa peut rendre beaucoup de services à l'équipe. Les jeunes Mekidèche et Aït Abdeslam ont des qualités certes, mais il ne veut pas risquer avec l'un d'eux lors de la prochaine rencontre face à l'ESS, car il sait qu'en cas d'une défaite à Sétif, la JSK compromettrait sérieusement ses chances d'assurer une place qualificative pour la Champions league africaine.

Addadi vit mal sa situation

Bien que l'entraîneur Zelfani ait déclaré à la fin de la rencontre face à l'USMBA qu'il n'avait pas convoqué Addadi dans la liste des 18 pour lui permettre de se reposer un peu, on croit savoir que le joueur a mal vécu sa non-convocation. Il semble même que le coach de la JSK ne compte pas miser sur lui lors de la prochaine rencontre face à l'ESS. Très loin de son niveau, Addadi doit redoubler d'efforts à l'entraînement pour espérer retrouver sa place dans l'échiquier des Canaris.

Entraînement hier pour les remplaçants

Les éléments qui n'ont pas joué lors du dernier match face à l'USMBA ont repris hier le chemin des entraînements. Même Bencherifa devait reprendre avec eux. Par ailleurs, les titulaires ont bénéficié de trois jours de repos et ils ne reprendront que ce lundi.

