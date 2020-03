USB

Cap sur la coupe

L'US Biskra voit sa position au classement se compliquer après sa défaite inattendue devant l'ES Sétif jeudi dernier. Les Vert et Noir préparent mal leur match aller des 1/4 finale de la Coupe d'Algérie face au WA Boufarik, une équipe qui domine le championnat de la Division nationale amateur (DNA) et qui avait éliminé deux équipes habituées à l'épreuve populaire, le MC Alger et le MC Oran.

Les Biskris ont eu du mal à enchaîner devant une équipe de l'ES Sétif qui a su profiter de deux opportunités pour trouver la faille. Une belle occasion ratée par les gars des Ziban pour s'extirper de la zone rouge et surtout préparer le match de Coupe d'Algérie dans d'excellentes conditions. Il faut savoir que la défaite face à l'ESS tombe au mauvais moment et constitue la quatrième sur le terrain d'El Alia cette saison, après les revers face à l'USM Bel Abbès, le NA Hussein Dey et le MC Alger sur tapis vert. Les Biskris n'ont pas réussi à fructifier la victoire ramenée de Sidi Bel Abbès la journée d'avant, mais aussi le double succès devant le leader, le CR Belouizdad, en championnat et en Coupe d'Algérie. Maintenant les Biskris vont se consacrer à l'épreuve populaire et tenter de se refaire une santé avant de reprendre leur quête de maintien en championnat. Les hommes de Nadir Leknaoui devront sortir le grand jeu pour espérer se défaire de cette coriace équipe de Boufarik, qui aborde ses matches face aux équipes de l'élite sans complexe.

Leknaoui : "Il faut rebondir"

L'entraîneur de l'USB, Nadir Leknaoui, était très déçu après la défaite de son équipe face à l'ES Sétif. Il a affirmé qu'il voulait poursuivre la belle série avant de s'engager dans l'épreuve populaire. "Nous étions presque hors sujet dans ce match face à l'ESS. Nous avons tout fait pour gagner et enchaîner avec une victoire qui nous aurait permis de souffler un peu. Nous avons raté énormément d'occasions. Contrairement aux matches face au CRB et à l'USMBA, nous avons manqué de réalisme. Les Sétifiens ont réussi à concrétiser deux occasions, ce qui leur a permis de repartir avec les trois points. Maintenant, nous devons oublier cette défaite et penser à la prochaine rencontre. Le match de Coupe d'Algérie est mal tombé. Nous devons nous montrer vigilants car le WA Boufarik a prouvé sa force en éliminant deux équipes de la Ligue 1, le MC Alger et le MC Oran", a déclaré le coach de l'USB.

R. M.