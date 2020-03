USMBA - Les joueurs donnent l'impression d'être hors de contrôle

Vivement une réaction de la direction

L'équipe qui a essuyé une défaite face à la JSK a donné l'impression d'être dépassée par les événements sur le terrain. Le onze aligné par Zine Zouaoui qui a remplacé au pied levé Iaïch, démissionnaire, n'a pas donné satisfaction et les joueurs ont usé d'une indiscipline dans le jeu qu'on ne leur connaissait pas.

D'ailleurs, à la fin du match face aux Canaris, l'entraîneur Zouaoui, dans sa déclaration à la presse, n'a pas manqué de relever ce fait, en affirmant : "Mes joueurs ont versé dans un jeu qui n'a pas servi l'équipe. Ils ont usé d'un excès de dribbles inutiles, de tirs sans concentration aucune. Ils ont été individualistes et face à une équipe organisée comme la JSK, ces erreurs se paient cash."

Cet état de fait laisse supposer que c'était une forme de rébellion des joueurs qui ont montré qu'ils ne sont pas prêts à adhérer à la méthode de travail de Zouaoui. D'ailleurs, ce dernier n'a pas manqué de faire allusion à cela, en indiquant que "la démission de Iaïch a marqué les joueurs qui ont évolué sans conviction et sans âme sur le terrain. On doit trouver des solutions pour repartir sur de nouvelles bases".

L'équipe totalise aujourd'hui 26 points et le maintien est dans ses cordes si elle se montre concentrée sur sa mission. Il reste une dizaine de matches qu'elle doit aborder avec le plus grand sérieux pour assurer sa survie parmi l'élite. Certes, le danger d'une relégation n'est pas lancinant mais cela ne doit pas pousser les joueurs à dormir sur leurs lauriers. La direction doit trouver des solutions pour reprendre en main le groupe dont le contrôle lui échappe par la faute des retards dans le versement des primes et des salaires, en somme, c'est le résultat des promesses non tenues par les responsables du club. La qualité existe dans le groupe et ce qui l'empêche d'aller de l'avant est justement cette indiscipline qui caractérise les joueurs et qui les a poussés à faire grève et surtout à s'absenter sans raison des entraînements. La situation exige une réaction urgente de la direction car elle risque de connaître d'autres évolutions et mènerait El Khedra vers le pire scénario imaginable. Mieux vaut intervenir avant qu'il ne soit trop tard.

Iaïch compte saisir la CNRL

La direction de l'USMBA, interdite de recrutement lors du précédent mercato hivernal, risque de faire l'objet dans les prochains jours d'une nouvelle plainte au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), cette fois-ci e la part de l'entraîneur Abdelkader Iaïche. Ayant annoncé son départ à l'issue du précédent match perdu à domicile contre l'US Biskra (1-0), ce technicien réclame les arriérés de pas moins de trois salaires.Il s'agit là d'ailleurs de l'une des raisons l'ayant poussé à jeter l'éponge, "car j'ai fini par ne plus croire aux promesses des dirigeants", a-t-il déploré dans une déclaration à l'APS."C'est le cas du reste pour les joueurs et les autres membres du staff technique qui n'ont pas été payés à leur tour depuis plusieurs mois, et ce, sans parler des conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons, en l'absence de simples moyens pédagogiques", a-t-il aussi regretté. La formation de la Mekerra risque même d'être privée de la licence professionnelle si la FAF campe sur sa décision de faire appliquer scrupuleusement le nouveau cahier des charges qu'elle vient d'établir, fixant les conditions auxquelles doivent se soumettre les clubs habilités à exercer dans le championnat professionnel, qui se limitera à une seule ligue dès la saison à venir, rappelle-t-on.